Un hogar para Amadeus: Perrito lanzado desde un 3er piso del Liceo Comercial se encuentra en adopción

Un hecho que conmocionó a la comunidad antofagastina por la crueldad del suceso, fue el que un perrito comunitario de un establecimiento de Antofagasta fuera lanzado por estudiantes desde un tercer piso, y que, gracias a la contextura del can y la forma en que éste cayó, puede estar hoy recuperándose.

El pasado 06 de junio se dio a conocer el caso a través de redes sociales, donde se ha hecho un seguimiento del estado del perrito bautizado como “Amadeus”, quien se encuentra en recuperación en el Pet Municipal.

Luz Echanez, animalista que tomó el caso, indicó que el pequeño ya está con un poco más de ánimo y se encuentra comiendo alimento húmedo. Mientras que respecto a su estado señaló que “ya no tirita como ayer, continúa con tratamiento para el dolor e inflamación, curaciones diarias, no apoya bien la patita, está comiendo alimento húmedo cuando se lo dan con la mano, de lo contrario no quiere comer“.

Tras tanto sufrimiento, se espera que Amadeus pueda recuperarse y encontrar una familia que lo ame y cuide para siempre, descartando absolutamente que vuelva al Liceo Comercial donde le causaron tanto daño.

Marcha

Asimismo, con fin de generar conciencia y que no vuelvan a ocurrir casos de esta índole, es que se llama a marchar por “Justicia para Amadeus”.

El llamado es este lunes a las 11:00 horas en las afueras del Liceo Comercial de Antofagasta, solicitando que se lleven pancartas y que se sumen todas las personas posibles para sacar la voz por los hermanos de cuatro patas.

Imagen: Luz Echanez, vía Facebook.