Fiestas Patrias: Entregan recomendaciones vehiculares para estas fechas

Como ocurre cada año, durante el mes de septiembre y sobre todo en la semana de Fiestas Patrias, Carabineros reforzará sus servicios preventivos y se ubicará en los distintos puntos donde se congregue la familia antofagastina, considerando parques, terminal de buses, ramadas, entre otros espacios públicos.

Es por esto que, se hace el llamado a la comunidad para tomar ciertos resguardos durante estas fechas. Son imprescindibles las medidas de autocuidado, evitar situaciones de riesgo y exponernos a escenarios que empañen las festividades.

En esta línea, la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, SEBV Antofagasta, entregó distintas recomendaciones, como el utilizar, en lo posible, la locomoción colectiva para concurrir a los lugares que congreguen mayor cantidad de público como las ramadas, rodeo u otras actividades. Esta medida preventiva, además de disminuir los riesgos de accidentes de tránsito, evitará el verse expuesto al robo de vehículos o bien, de lo que haya en su interior.

En el caso de no poder evitar utilizar el vehículo particular, Carabineros de la SEBV Antofagasta sugirió:

• Dejar el vehículo bien cerrado y con llave.

• Estacionar en un lugar seguro e iluminado.

• Dejar el móvil con el freno de mano y trabavolante accionados.

• No entregar la llave a extraños o cuidadores de vehículos.

• Comprobar que los vidrios estén arriba y que las cerraduras y seguros se encuentren en buen estado.

• No dejar paquetes, maletines, prendas de vestir o alguna especie en el interior del vehículo que inciten al delincuente.

• Si es víctima de un delito, llamar inmediatamente al 133 Fono Emergencia Policial de Carabineros y formalizar la denuncia en la comisaría más cercana al lugar del robo.

• Y si consume alcohol no conducir.