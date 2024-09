Desvío de $600 millones: Contraloría confirma posible corrupción en Festival de Antofagasta 2023 y apunta al alcalde Jonathan Velásquez

La Contraloría General de la República reveló, a través de un demoledor informe, graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a la organización del Festival de Antofagasta 2023, evento financiado con recursos municipales y ejecutado por la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA).

El Informe N° 335/2024, que corresponde a una investigación especial realizada por la Contraloría tras la denuncia del concejal Luis Aguilera Villegas (IND), establece en sus conclusiones que un total de $600 millones no ha sido debidamente justificados ni reintegrados al municipio, lo que llevó a la entidad fiscalizadora a iniciar un sumario administrativo y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía, para que se investiguen posibles responsabilidades penales.

Intervención del alcalde en la contratación de proveedores

Uno de los hallazgos más relevantes del informe al que pudo acceder este diario, es la intervención directa del alcalde Jonathan Velásquez Ramírez (IND) en la contratación del proveedor del evento, lo que excede sus atribuciones legales y vulnera los principios de probidad administrativa.

El documento revela que el alcalde presentó e instruyó la contratación de la empresa Comercializadora F&M Ltda., encargada de la producción del festival, sin que se siguieran los procesos formales de licitación y selección. La Contraloría concluye que “se puede advertir que la intervención del señor Jonathan Velásquez Ramírez, en calidad Alcalde de la Municipalidad de Antofagasta, derivó en la contratación de la empresa Comercializadora F&M Ltda. por parte de la corporación, lo que excede las atribuciones de la autoridad comunal“.

Este hecho compromete seriamente la legalidad del evento, ya que, como señala el informe, la autoridad municipal no debe intervenir en la selección directa de proveedores, lo que deja en evidencia una posible falta grave de probidad por parte del alcalde.

“Se advierte la inobservancia de parte del alcalde, a los principios que rigen el desempeño de la función pública“, indica de forma contundente la Contraloría en relación a las acciones de la autoridad comunal. Por esta razón, agrega que “se remitirá una copia de este informe final y de los antecedentes recopilados, a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo Defensa del Estado, para los fines que dichas entidades estimen procedente“.

Captura de pantalla informe de Contraloría

Polémicas durante el Festival

El Festival de Antofagasta 2023 fue especialmente polémico debido a diversos problemas en la organización. Hubo inconvenientes en el reparto de pulseras, el escenario fue dispuesto de manera horizontal, lo que redujo el aforo y provocó un desborde de personas que puso en riesgo la seguridad del evento. A esto se sumó la falta de baños, que fueron insuficientes para la cantidad de asistentes.

Consultado al respecto, el alcalde Velásquez no reconoció los problemas de logística ni ofreció soluciones inmediatas. En cambio, respondió que era cuestión de “mala suerte” salir de casa sin ir al baño antes y añadió: “Cuando uno va de visita no pide el baño”, lo que generó una fuerte polémica y fue motivo de análisis en diversos programas de televisión a nivel nacional.

Falta de rendiciones de cuentas

La Contraloría también detectó que la Municipalidad de Antofagasta no suscribió un convenio formal con la Corporación Cultural de Antofagasta, que es la entidad ejecutora del festival, lo que contraviene las normativas de transparencia y control en el uso de fondos públicos. Además, el documento agrega que el municipio no exigió la restitución de los recursos rechazados y no supervisó debidamente la rendición de cuentas de los fondos transferidos.

El informe señala que la CCA mantiene pendientes de rendir más de $2.800 millones correspondientes a ejercicios financieros anteriores, y que hasta la fecha no se han regularizado gastos rechazados por un total de $658 millones, que datan de 2003. Estos montos han quedado sin fiscalización ni seguimiento por parte de las autoridades locales, lo que, según la Contraloría, lo que constituye “una falta a la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y bienes públicos“.

Posibles sanciones y apertura de sumario

La gravedad de los hechos revelados en el informe ha llevado a la Contraloría a abrir un sumario administrativo al interior de la Municipalidad de Antofagasta para investigar a fondo las responsabilidades involucradas.

Asimismo, los antecedentes han sido remitidos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para que se evalúen eventuales acciones penales contra los responsables, incluido el alcalde Velásquez. En caso de confirmarse las irregularidades, Velásquez podría enfrentar sanciones administrativas y judiciales, lo que podría poner en riesgo su continuidad en el cargo y su carrera política.

Proceso de licitación bajo sospecha

Otra de las observaciones de la Contraloría es la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección de proveedores para el festival. La empresa Comercializadora F&M Ltda. fue seleccionada sin una justificación clara y sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. La participación del alcalde en la contratación directa de esta empresa refuerza las sospechas de posibles actos de corrupción y conflicto de intereses.

El informe advierte que la falta de un proceso de licitación transparente y la intervención directa de la autoridad municipal en la contratación de proveedores constituyen una vulneración a los principios de libre competencia y probidad administrativa.

Impacto y suspensión de Festival 2024

El caso del Festival de Antofagasta 2023 se suma a otros escándalos recientes de mal uso de recursos públicos en la comuna y podría convertirse en uno de los mayores casos de corrupción en la administración local.

Este demoledor informe de la Contraloría General de la República pone presión a la gestión del alcalde Jonathan Velásquez en pleno inicio de la campaña electoral donde busca la reelección por un nuevo periodo y deja al descubierto serias irregularidades en la organización del Festival de Antofagasta 2023, un evento emblemático de la ciudad, que este año 2024 no se realizó por primera vez en su historia, precisamente, debido a los problemas suscitados el año anterior.