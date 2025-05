“No se puede permitir la impunidad”: Familia de Constanza Maluenda pide justicia tras accidente que le quitó la vida en Antofagasta

Durante la madrugada del 9 de febrero, dos jóvenes perdieron la vida tras una colisión frontal en la costanera sur de Antofagasta. La conductora de uno de los automóviles, quien no contaba con licencia y viajaba acompañada de tres personas, habría perdido el control del vehículo traspasando la calzada e impactando al otro automóvil que venía en sentido contrario. Con el impacto, causó la muerte inmediata de Constanza y Marcelo.

Formalización

La autora del siniestro, fue formalizada e imputada por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones y daños.

Según consignó el fallo, debido al resultado de las primeras atenciones clínicas de la imputada, que indicaban un lenguaje poco coherente y traposo, se concluyó en un grado clínico 2, el cual se une al informe preliminar de la SIAT donde se da cuenta de que la referida se negó a realizar la prueba respiratoria de medición de alcohol. Debido a lo anterior, se determinó la prisión preventiva como medida cautelar, la que posteriormente fue revocada.

“Millaray Irma Torres Morales, la conductora, hoy solo cumple firma quincenal. Camina libre, como si nada hubiera pasado, mientras nuestras familias siguen enfrentando un profundo dolor“, expresó Martina Maluenda, hermana de la víctima, frente a la medida aplicada mientras continúa la investigación.

A tres meses del fatal accidente

Esa madrugada, las vidas de Constanza de 21 años y Marcelo de 26, se apagaron para siempre. A más de tres meses del hecho, sus seres queridos continúan en la búsqueda de justicia luego de que la prisión preventiva de la imputada fuera revocada y reemplazada por un control de firma quincenal y arraigo nacional.

Medida que no alcanza a mitigar la gran pérdida que el accidente provocó en ambas familias, el dolor aún latente y el sentimiento de injusticia que han sobrellevado todo este tiempo y que los levanta para seguir alzando la voz por quienes partieron.

Más aún considerando que, pese a los antecedentes y pruebas al momento del siniestro, “llegó a la investigación una alcoholemia que decía que la imputada conducía con un 0.0% de alcohol en la sangre, aún cuando había antecedentes y testigos que daban cuenta del consumo de este e incluso de drogas”, comentó Alejandra Barria, madre de Constanza.

Mientras se realiza la investigación, los familiares de la joven se encuentran en una incansable lucha por encontrar verdad y consuelo, buscando que se determine qué fue lo que ocurrió realmente con el test de alcoholemia y así avanzar en una pena ejemplar para quien sería la responsable.

Mediante publicaciones compartidas en Facebook, Martina expresó: “No queremos venganza, queremos justicia real. Que este caso no se archive y que la memoria de quienes partieron sea respetada y que la vida de quienes quedaron con secuelas no sea ignorada. Esto no puede volver a pasar“.