Cursan 21 sumarios y 4 prohibiciones de funcionamiento en fiscalizaciones por Fiestas Patrias en Antofagasta

Un total de 21 sumarios sanitarios, de los cuales cuatro terminaron en prohibiciones de funcionamiento, acumula a la fecha el Programa de Fiestas Patrias impulsado por la Seremi de Salud de Antofagasta. La medida busca resguardar la salud de la población durante las celebraciones de septiembre.

Así lo informó el seremi de Salud, Alberto Godoy, quien esta mañana encabezó junto a la seremi de Agricultura, Karina Araya, y el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Cristian Poblete, una fiscalización conjunta a carnicerías y locales de la feria Vega Central de Antofagasta.

“Como hemos informado públicamente, nuestro programa proyecta unas 300 fiscalizaciones, de las cuales un centenar serán al comercio establecido como supermercados, carnicerías, distribuidoras y fábricas de empanadas, y unas 200 a locales de expendio de comida transitorios como ramadas y fondas populares”, explicó Godoy.

El balance preliminar señala que ya se ha cumplido con un tercio de las inspecciones planificadas. “Llevamos cerca del centenar de fiscalizaciones, que han arrojado 21 sumarios sanitarios –cuatro de éstos con prohibición de funcionamiento– y nueve decomisos que suman 223 kilos de productos alimenticios”, detalló la autoridad.

Godoy reiteró el llamado a la población a comprar solo en el comercio establecido, revisando siempre rotulación, fechas de vencimiento y condiciones de conservación. También recordó las recomendaciones básicas para manipular alimentos, como mantener la cadena de frío, lavar las manos con agua y jabón, y utilizar utensilios distintos para carnes y vegetales a fin de evitar contaminación cruzada.

Por su parte, la seremi de Agricultura destacó que las fiscalizaciones buscan asegurar productos de calidad para los consumidores locales. “Hoy nos encontramos en la feria Vega Central junto a la Seremi de Salud, el SAG y Sernac, para cubrir distintos aspectos que van desde las carnes, la venta de alcohol y los productos agrícolas, principalmente para determinar su origen y asegurar su inocuidad alimenticia”, sostuvo Karina Araya.

En tanto, el director regional del SAG, Cristian Poblete, recalcó la importancia de garantizar que la carne comercializada provenga de mataderos reglamentados y cumpla con la tipificación y trazabilidad correspondiente.

El director regional del Sernac, Fernando Sepúlveda, también participó en la fiscalización y enfatizó la importancia de comprar en el comercio formal. “Esto asegura la aplicación de garantías básicas en los productos alimentarios y la posibilidad de cotizar para elegir las alternativas más convenientes para el presupuesto familiar”, indicó.

Finalmente, Godoy advirtió que el invierno aún no concluye y que hacia fines de septiembre podría registrarse un nuevo peak de enfermedades respiratorias. “Sabemos que las Fiestas Patrias son una ocasión para reunirse en familia y acudir a lugares públicos con alta afluencia de gente, por eso es necesario estar protegidos. La mejor protección sigue siendo la vacunación contra la Influenza y el Covid-19, además de medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarilla en caso de síntomas, evitar aglomeraciones y ventilar espacios cerrados”, concluyó.