Antofagasta contará con vigilancia preventiva 24/7 en el ex vertedero La Chimba

En sesión del concejo municipal, se aprobó la contratación de un servicio de vigilancia preventiva 24/7 en el sector del ex vertedero La Chimba, con el propósito de reforzar la seguridad, prevenir hechos delictivos y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

El contrato tendrá una duración de dos años e incorpora la presencia de cuatro guardias tácticos más un supervisor, organizados en turnos de 12 horas, con dos efectivos desplegados en cada dispositivo de seguridad. La inversión mensual es de 78 millones de pesos, lo que permitirá contar con un sistema de seguridad permanente con un fuerte efecto disuasivo

De acuerdo a lo expresado en el concejo por el Director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, “este nuevo servicio forma parte de una estrategia integral de seguridad que contempla el convenio OS-14 con funcionarios con capacidad de actuar como inspectores en compañía de carabineros; una segunda etapa, será esta vigilancia preventiva permanente en el ex vertedero La Chimba y la materialización de la Asociación de Seguridad que se implementará prontamente”.

El Alcalde Sacha Razmilic, manifestó que “este contrato es un compromiso adquirido con los vecinos del sector norte de la ciudad que nos va a permitir tener dos camionetas con guardias tácticos que van a trabajar 24/7 previniendo todo lo que son las quemas, previniendo que se deje basura y escombros en el sector (…) Es la presencia del Estado que actualmente no tenemos en el lugar, hoy nuestra respuesta es reactiva (…) hoy a través de este contrato vamos a tener durante los próximos 24 meses presencia preventiva en el lugar, los fleteros que van a dejar basura van a tener que pensarla dos veces porque corren el riesgo que le decomisemos los vehículos y las personas que van a dejar basura también vamos a multarlas. De esa manera vamos a contribuir a que se generen menos basurales y también se reduzcan las quemas”.

El jefe comunal agregó que en paralelo se continuará desarrollando acciones complementarias como el retiro de vehículos mediante grúas y la ampliación del corralón municipal, contribuyendo a recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad comunitaria.