Accidente vehicular se registró en Ruta 28 camino a La Negra en Antofagasta

En horas de la tarde de este lunes 22 de septiembre, siendo las 13:11 horas, la Central de Alarmas de Bomberos informó que sus unidades R3 y B8 fueron despachadas por un accidente vehicular hasta la Ruta 28, la cual conecta Antofagasta con La Negra.

Posteriormente se confirmó que se trataría de la caída de un motociclista en ruta, específicamente a la altura del kilómetro 10, el cual fue evaluado por personal bomberil. En tanto, se solicitó la presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros en el lugar.