SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva por viento en el litoral de la región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró una Alerta Temprana Preventiva por evento de viento en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. La medida, que se encuentra vigente desde este lunes , fue tomada en base a un pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que prevé fuertes ráfagas para el próximo viernes.

Según la DMC, se espera que el evento de vientos se manifieste entre la mañana y la noche del viernes 26 de septiembre. El aviso meteorológico prevé viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en el litoral de la región de Antofagasta. La intensidad del viento se proyecta entre los 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

En atención a este pronóstico, el SENAPRED recomendó a la población asegurar los techos y objetos colgantes en sus viviendas. Además, se aconseja a los conductores tomar precauciones por la posible dificultad de visibilidad debido al levantamiento de polvo , evitar trabajos en altura y tomar resguardos para actividades marítimas, ya que la intensidad del viento podría representar un riesgo para embarcaciones menores y sus tripulantes.