Jueves 25 de Septiembre del 2025 11:28
Refuerzan control contra el comercio ambulante en Plaza Sotomayor de Antofagasta: dos detenidos y un funcionario lesionado

El operativo, encabezado por la Municipalidad con apoyo de Carabineros, buscó recuperar el orden en el entorno de la plaza ubicada en pleno centro de la ciudad y terminó con comerciantes detenidos y un inspector con lesiones leves.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

En el marco del Plan de Ordenamiento Comunal, para recuperar los espacios públicos y mantener el orden de la ciudad, la Municipalidad de Antofagasta llevó a cabo un nuevo operativo de fiscalización en el entorno de la Plaza Sotomayor, en pleno centro de la ciudad, con el apoyo de Carabineros.

El director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, informó que la labor estuvo a cargo de equipos de inspección y seguridad municipal, quienes realizaron controles al comercio ambulante irregular. Durante el procedimiento, algunos comerciantes reaccionaron de manera violenta, lo que derivó en la detención de dos individuos, quienes fueron puestos a disposición de la justicia en horas de la mañana de este miércoles 24 de septiembre. Asimismo, un funcionario municipal resultó con lesiones de carácter leve.

Esto habla del nivel de agresividad y el conflicto que representa este tipo de actividad no regulada en el centro de la ciudad. No se trata de un hecho aislado, sino de un proceso planificado de control para recuperar los espacios públicos más emblemáticos de nuestra comuna”, señaló Castro.

Por su parte, desde el municipio se hizo un llamado a la comunidad a no comprar ni consumir en el comercio irregular, ya que esta práctica afecta negativamente el desarrollo normal de los espacios públicos. En esa línea, se reafirmó el compromiso de continuar con fiscalizaciones constantes en distintos puntos de la ciudad.

