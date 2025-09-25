Investigan muerte de mujer al interior del vivero municipal de Antofagasta

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta se encuentra realizando las primeras diligencias tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior del vivero municipal de la comuna.

El procedimiento se desarrolló la noche de este miércoles, luego de que el fiscal de turno instruyera la concurrencia de personal especializado hasta el lugar.

De acuerdo a antecedentes preliminares, la víctima correspondería a una mujer de entre 30 y 40 años de edad. En la revisión inicial no se observaron lesiones atribuibles a terceros, sin embargo, la causa exacta de su deceso será determinada mediante las pericias correspondientes y la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.

La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias en que se produjo este hecho.