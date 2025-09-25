15.6 C
Antofagasta
Jueves 25 de Septiembre del 2025 11:24
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Investigan muerte de mujer al interior del vivero municipal de Antofagasta

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga las circunstancias en que fue encontrada sin vida una mujer de entre 30 y 40 años en el vivero municipal. Las causas exactas del deceso serán establecidas tras las pericias correspondientes.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta se encuentra realizando las primeras diligencias tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior del vivero municipal de la comuna.

El procedimiento se desarrolló la noche de este miércoles, luego de que el fiscal de turno instruyera la concurrencia de personal especializado hasta el lugar.

De acuerdo a antecedentes preliminares, la víctima correspondería a una mujer de entre 30 y 40 años de edad. En la revisión inicial no se observaron lesiones atribuibles a terceros, sin embargo, la causa exacta de su deceso será determinada mediante las pericias correspondientes y la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.

La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias en que se produjo este hecho.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Refuerzan control contra el comercio ambulante en Plaza Sotomayor de Antofagasta: dos detenidos y un funcionario lesionado
Artículo siguiente
¡Un gran paso!: Antofagasta inicia recolección de reciclaje domiciliario con más de 100 mil hogares incorporados
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.