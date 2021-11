Profesionales de la educación de Calama contarán con contrato indefinido: Avance es calificado como un logro histórico para la comuna

En un hecho histórico para Calama, este viernes los 18 profesionales del Sindicato de Profesionales SEP firmaron sus contratos indefinidos, los cuales les entregan estabilidad laboral y seguridad para el próximo año. Lo anterior tras la gestión del alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, quien en diferentes oportunidades pudo reunirse con los funcionarios de los establecimientos educacionales para escuchar sus demandas y sobre todo, poder entregarles soluciones al respecto.

Fue el miércoles pasado cuando se anunció esta decisión que en dos días se materializó con la firma de los 18 funcionarios SEP, emocionados por haber sido escuchados. Fueron los principales invitados de esta jornada, que también incluyó a los asistentes de aula, quienes contaban con la misma modalidad de contrato a plazo fijo.

AVANCE HISTÓRICO

En este sentido, el director ejecutivo de Comdes, Humberto Arraya explicó que “era una aspiración de nuestros trabajadores que algún día ellos podían pasar a indefinido y esto es por la angustia que estaban pasando todos los años, el ser cancelados en el mes de noviembre. Hoy gracias al estudio que hicimos, que fue encomendado por nuestro alcalde, logramos concretar a que no solo los 18 del sindicato de SEP pasaran a indefinido sino también los asistentes de aulas que llevan 5 años trabajando con nosotros. Si llevan esos años es por que lo están haciendo bien. Por lo tanto, un reconocimiento a todos nuestros asistentes de aulas que nos apoyan día a día con nuestros estudiantes para mejorar sus aprendizajes”.

El profesor y concejal loíno, Cristian Flores-Toledo, celebró la medida y señaló que se trata de un avance histórico para la comuna. “Es una noticia que alegra bastante a las familias, porque tenían que esperar hasta marzo en la incertidumbre de si seguían o no trabajando. En esta administración municipal con el Alcalde Eliecer Chamorro hemos realizado este avance y vamos a seguir trabajando en conjunto, la voluntad está y la gestión está de seguir avanzando hasta que la dignidad se haga costumbre, la estabilidad laboral es fundamental para un buen vivir“.

La presidenta del Sindicato de Profesionales SEP, Ivonne Hernández, manifestó su alegría y dijo que “la verdad es que todo cambió con el nuevo alcalde, don Eliecer nos recibió con las puertas abiertas, pudimos dialogar, establecer acuerdos y, finalmente eso se materializa en esta firma de contrato indefinido que solo viene a regularizar la situación laboral que manteníamos, que era bastante precaria entendiendo que la ley nos decía que debíamos tener contratos indefinidos. Así que estamos contentos, felices y más aún que sea iniciativa de Comdes también extender estos contratos a las asistentes de aula, que también tienen un merecido reconocimiento y eran las más vapuleadas con toda esta situación”.

Magda Ayala, trabajadora social de la escuela D-32 Claudio Arrau, manifestó su emoción por este hecho. “Era una necesidad sentida y una deuda histórica, de poder ser reconocido en los distintos establecimientos educacionales en las diferentes funciones que nosotros realizamos que son sumamente importante, por lo tanto, así como mis compañeras a través del Sindicato que también gestionó de buena manera todas estas solicitudes. Agradeciendo enormemente a esta administración municipal a cargo del alcalde, por estos gestos que son profundos y que nos marcan a nivel profesional, a nivel familiar y en también poder realizar un trabajo mucho más tranquilo de lo que realizamos normalmente, que teníamos que estar viviendo situaciones injustas de que nuestros contratos se terminaran en noviembre”, dijo la profesional.

Cabe destacar que en este gremio están agrupados los profesionales desde el área de la salud como kinesiólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales hasta psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, quienes debieron cumplir diferentes requisitos para optar a su contrato indefinido y sobre todo, tener la dedicación a los niños de cada uno de los establecimientos educacionales donde se han desempeñado por años.

La psicóloga de la escuela de párvulos Los Enanitos, Betty Borja, dijo que “estoy sumamente feliz, son años en que me desempeñé en el establecimiento. Me gusta mi trabajo, me gusta el lugar donde estoy y siempre el gran dolor era que se terminaba el contrato y la dirección me pedía para diciembre, pero para el verano era de total incertidumbre de no saber qué va a pasar. Es muy complejo en el verano quedar sin ingresos, como yo digo uno come todo el año, uno no come diez meses al año. Lamentablemente, no se escuchó las solicitudes del sindicato, los dirigentes hicieron muchas gestiones para regularizar esta gestión hace mucho tiempo, pero no hubo una escucha, no hubo una apertura a nuestras demandas y gracias a Dios, en la actual administración de don Eliecer Chamorro Vargas, yo lo quiero destacar, él se decidió a escuchar a nuestros dirigentes, se decidió a escuchar nuestras demandas y hoy un sueño de tanto tiempo, un contrato indefinido, digno, por fin se firmó y se concretó”.

Este año, serán 18 Profesionales SEP firmaron sus contratos con modalidad indefinida y para el 2022, se espera llegar a la totalidad de 65 funcionarios, a lo que se sumarán asistentes de aulas que también han sido considerados en esta gestión encabezada por el presidente del directorio de Comdes.