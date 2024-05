Municipalidad de Calama inicia fiscalizaciones de cumplimento a Ordenanza sobre Discapacidad

Luego de la aprobación de la Ordenanza Municipal sobre Inclusión y Preferencia en la Atención de Personas con Discapacidad, equipos de la Ilustre Municipalidad de Calama, encabezado por el alcalde de la comuna, Eliecer Chamorro Vargas a través de la Dirección de Obras Municipales, Seguridad Pública y Asistencia Vecinal comenzaron con las fiscalizaciones a

entidades públicas y privadas, con la finalidad de ratificar el cumplimiento de ella. Durante la jornada se cursaron multas por detectar la falta de accesos a quienes tienen alguna discapacidad.

Sobre esta inédita ordenanza que promueve la igualdad de los derechos humanos, Eliecer Chamorro destacó la entrada en vigencia de esta normativa, que sin duda, releva la inclusión.

“Ahora comenzó la Ordenanza de la Discapacidad y el objetivo es que se pueda cumplir con este requerimiento y llamar a la reflexión sobre estos temas relevantes para la sociedad. Es fácil ver en el centro de la ciudad vehículos estacionados arriba de la vereda en zonas que son de uso exclusivo para la discapacidad y eso no puede pasar, por ende, las fiscalizaciones serán incesantes de ahora en adelante”.

En este sentido, hay varias instituciones que no cumplen con los accesos de la discapacidad, situación que por parte del municipio fueron multadas al no cumplir con estas medidas,

ratificando que si el actuar continúa a través del equipo jurídico determinará no renovar la patente, siendo una falta grave en el procedimiento.

Multas

Es importante destacar que las fiscalizaciones están a cargo de inspectores municipales y personal de Dirección de Obras Municipales. En cuanto a los montos, estos se inician 5 UTM en una primera etapa, pues son hechos que vulneran los derechos fundamentales de las personas discapacitadas.

Esta ordenanza alude a multar a locales comerciales que ocupen veredas e impidan el libre tránsito a las personas con discapacidad.