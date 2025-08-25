Rucos, venta y consumo de drogas: Nueva demolición en el poniente de Calama libera 12 mil m² para futuras viviendas

Durante este lunes 25 de agosto, la Municipalidad de Calama informó la realización de una nueva demolición de viviendas en el sector poniente de la ciudad, específicamente en la intersección de General Salvo con Inés de Suárez, en la “Villa Transportistas” como se le conoce. La acción se enmarca en el plan de recuperación de espacios públicos impulsado por la administración comunal.

En total, se intervinieron 11 mil metros cuadrados, con el retiro de más de 50 toneladas de basura. Este terreno, que anteriormente era un foco de inseguridad, microtráfico y consumo de drogas, será destinado a la construcción de nuevas viviendas, mejorando la calidad de vida de las familias del sector y de la comuna.

A través de una transmisión en vivo, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, destacó la importancia de la intervención y señaló que en el lugar “había una invasión de la propiedad en realidad, donde se había puesto mucha gente a vivir en forma clandestina. Acá los vecinos hace dos semanas atrás hablaron con nosotros, nos juntamos, les dijimos que íbamos a intervenir este lugar, les dijimos que íbamos a recuperar este lugar y en este momento estamos demoliendo todas estas casas que pusieron. En realidad, no son casas, es algo provisorio que habían puesto, además de rucos y además también de consumo de drogas, mucho consumo de drogas. Por supuesto, antecedentes referidos a venta de droga, pero más consumo de droga. Y agradecer a Bienes Nacionales, a Seguridad Pública, a Carabineros que nos acompañan, porque estamos logrando recuperar este sector. Saben qué, todo este terreno que está acá son cerca de 1,2 hectáreas, 12 mil metros cuadrados (…) estos 12 mil metros cuadrados van a ser destinados para viviendas”.

Con esta nueva demolición, la Municipalidad busca avanzar en el ordenamiento urbano y la seguridad, generando espacios dignos para el desarrollo de proyectos habitacionales en la comuna.