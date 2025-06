Deben reunir $1.6 millones: Cafecito debe operarse en menos de dos semanas o sufrirá secuelas permanentes

Cafecito no puede hablar, pero sus ojos cuentan la historia de una vida marcada por el abandono y el dolor, pero también por la esperanza. Hace aproximadamente tres años fue encontrado en la calle, con ambas caderas fracturadas y una dolorosa historia de negligencia a cuestas, donde estuvieron a punto de amputarle su patita y su colita, pero gracias a una cadena de solidaridad y al incansable amor de su cuidadora, logró recuperarse.

Si bien el pequeño nunca pudo controlar por completo su esfínter, fue aceptado sin condiciones. “Lamentablemente no controla esfínter de pipí y eso hizo que los que estaban interesados en él se alejaran… yo lo acepté tal cual, nunca me importó si controlaba esfínter o no, al final y al cabo yo lo veía a diario con sus fracturas, lo cuidé como un bebé, el gordo ha pasado por muchas cosas pero siempre ha sido muy fuerte para afrontar todo“, expresó Helary.

Hoy este peludito vuelve a enfrentarse a una dura prueba: en un descuido de apenas 20 minutos estando solito, sus ligamentos cruzados se rompieron debido al desgaste, lo que le causa un dolor intenso y que apenas puede levantarse. Cafecito perdió el ánimo y las ganas de comer, lo que podría seguir empeorando a medida que pasen los días.

Su única esperanza es una costosa operación que no se realiza en Antofagasta y que debe realizarse en La Serena. El total, incluyendo el viaje, supera el millón y medio de pesos y el tiempo, lamentablemente, no se encuentra a su favor, ya que los primeros 10 días son críticos y si no se opera dentro de las próximas dos semanas, las secuelas podrían ser irreversibles.

Su cuidadora, ha realizado otros rescates de perritos en situación de abandono, incluyendo a Cafecito, y conoce de cerca lo difícil que es encontrar ayuda para los que no tienen voz, sin embargo, hoy apela a la solidaridad de todos y todas para que su compañero de cuatro patitas pueda salir adelante.

¿Cómo ayudar?

Si deseas apoyar la causa de este peludito, puedes aportar a la cuenta:

HELARY IGNACIA FUENTES UGALDE

20838317-5

Banco Estado

Cuenta Corriente

2500575657

También puedes ayudar en la rifa que se está realizando para reunir fondos y seguir todos los avances de este y otros casos: @dog.cafecito en Instagram.

Cafecito necesita de nosotros para volver a levantarse, con unión y una patita en el corazón, podrá tener una nueva oportunidad.