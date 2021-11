Golpes de calor en animales: Conoce cómo prevenir y actuar en caso de presenciarlo

"Una de las medidas inmediatas es tratar de bajar la temperatura, aplicar suero, pero la prevención es la base de todo. No pueden sacar a pasear a los animales y mucho menos dejarlos adentro de los vehículos, aunque tengan las ventanas abajo porque los van a matar de un golpe de calor", comentó la médico veterinaria Paulina Carrasco.

Con el aumento de las temperaturas por la aproximación del verano, muchas personas deciden salir con sus mascotas a pasear, sin embargo, no todas las horas del día son recomendables o seguras para sacar a los animales de los hogares.

El calor se hace notar casi con el primer rayo del sol, y quienes se ven más perjudicados con estas prácticas de paseos o actividad física, son los animales. La región de Antofagasta, presenta un gran número de panoramas o lugares a los que puedes acudir con tu amigo de cuatro patas o con gatitos en sus respectivos caniles, es por esto, que debemos conocer a qué peligros los estamos exponiendo.

Sin olvidar también, que existe un alto número de animales abandonados en la región, los que, lo quieran o no, se ven expuestos al calor, al sol y a las altas temperaturas para estas fechas. Pudiendo sufrir quemaduras, deshidratación e incluso se arriesgan a padecer cáncer tras exponerse por reiterado tiempo a los rayos UV, lo que es común ver principalmente en animales de color blanco o claro.

Paulina Carrasco, médico veterinaria de la Municipalidad de Calama, y encargada de la Oficina de Tenencia responsable de la misma localidad, explicó que el calor provoca deshidratación grave y rápida en los animales. Por lo que indicó que “si bien en Calama no se han dado muertes de perros o gatos producto del calor o la deshidratación, sí se han presentado casos de personas que salen a correr con sus animales o los sacan a pasear a las 12:00 del día a las 14:00 de la tarde y luego llegan a las clínicas con el animalito presentando distrés respiratorio o hipertermia, y después fallecen por posterior desastres o trastornos neurológicos producto del calor, incluso terminan con convulsiones y ya muchas veces no se puede controlar, falleciendo el paciente“.

Entre los síntomas podemos encontrar la agitación, dificultad respiratoria, vómitos, entre otros, según explicó la doctora. “Una de las medidas inmediatas es tratar de bajar la temperatura, aplicar suero, pero la prevención es la base de todo. No pueden sacar a pasear a los animales y mucho menos dejarlos adentro de los vehículos, aunque tengan las ventanas abajo porque los van a matar de un golpe de calor“, sostuvo la especialista.

Para finalizar, Carrasco manifestó que “se recomienda salir a pasear en horarios que sean frescos, entre las 08:00 am a las 10:00 am y luego en la tarde de 18:00 pm a 21:00 pm, pero no en horarios de calos. También hay razas que son mas frecuentes que sufran estas olas de calor, como las razas pequeñas o los craqueocelaficos, entonces es común que lleguen descompensados o muertos a las clínicas veterinarias“.

A continuación te dejamos una imágenes explicativas creadas por la Oficina de Tenencia Responsable que te ayudaran a entender mejor cómo cuidar a tu mascota y cómo actual si te enfrentas a este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo la salud del animal.