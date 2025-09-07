15.6 C
VIDEO | Denuncian caso de maltrato animal en Antofagasta: hombre habría incitado a su pitbull a atacar

El hecho ocurrió en calle Padre Alberto Hurtado, donde testigos relataron que un sujeto paseaba a su mascota y la incitaba a agredir a otros animales.

Una grave denuncia de maltrato animal quedó al descubierto en el sector norte de Antofagasta, específicamente en calle Padre Alberto Hurtado, donde un individuo habría incitado a su perro de raza pitbull a atacar al otro can.

De acuerdo a lo señalado por el diputado Sebastián Videla, en relato de testigos, el sujeto paseaba a su mascota mientras lo azuzaba para que agrediera a otros animales, situación que generó preocupación entre vecinos y transeúntes. El perro que resultó atacado estaría recibiendo atención veterinaria para evaluar su estado de salud.

El hecho fue informado a la policía, que ya investiga la situación como un caso de maltrato animal. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a denunciar este tipo de conductas, que no solo atentan contra la vida y bienestar de los animales, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas.

