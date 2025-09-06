Antofagasta impulsa operativo en La Chimba y retira 2 mil neumáticos para reducir focos de incendio

El municipio de Antofagasta, encabezado por el alcalde Sacha Razmilic, realizó un masivo operativo en el sector La Chimba, donde se retiraron cerca de 2 mil neumáticos con apoyo de funcionarios municipales y voluntarios.

El jefe comunal explicó que todo el material fue trasladado al corralón municipal para su clasificación y posterior entrega a la corporación Valora Más, con la que existe un convenio vigente. “La empresa trasladará el material a La Negra, donde serán triturados y reutilizados en nuevos procesos productivos. Queremos una Antofagasta más sostenible. Estos neumáticos no solo se transformarán en otros productos, sino que además estamos quitando el principal combustible que alimenta las quemas ilegales que afectan a los vecinos del sector norte”, señaló Razmilic.

El operativo fue liderado por la Dirección de Operaciones del municipio, que dispuso más de diez camiones, cuatro camiones pluma, un cargador frontal, una retroexcavadora, dos bobcat y un ampliroll. “Hemos retirado cerca de 2 mil neumáticos en un trayecto bastante corto alrededor del PET y el exvertedero. Así como lo hemos hecho con Resimple en materia de basura, ahora comenzamos a retirar los neumáticos que contaminan la ciudad”, explicó el director Christian Miranda.

Desde la Dirección de Finanzas, Alfredo Fuentes detalló que se está trabajando en la separación de neumáticos por aros para facilitar su retiro: “Hoy ya contamos con un camión de la empresa recicladora para trasladar el primer cargamento”.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres, Cristian Burgos, subrayó que el operativo contribuye a disminuir las quemas ilegales: “Las quemas son constantes en el sector del PET y este operativo nos sirve para ir aminorando la cantidad de incendios, ya que los neumáticos son el combustible principal en el sector”.

Las labores contaron con el apoyo de seguridad de Carabineros, a través de las duplas OS-14, para resguardar el operativo, según indicó Gonzalo Castro, director de Seguridad Ciudadana.

Durante la jornada se cursó además una multa a un camión sorprendido arrojando escombros en un terreno sin autorización. Ramón Valverde, director de Inspección, precisó que la conducta transgredió la ordenanza vigente y derivó en una citación al Juzgado de Policía Local.