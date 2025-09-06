Tormentas, nieve y vientos de hasta 100 km/h en la cordillera: Senapred modifica alerta en Antofagasta

La Dirección Regional de SENAPRED informó este viernes que se ha modificado la variable de la Alerta Temprana Preventiva vigente para la Región de Antofagasta, actualizándola a evento meteorológico, debido al ingreso de un sistema frontal que afectará principalmente a sectores cordilleranos durante este fin de semana.

Según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes avisos meteorológicos para la zona:

Alerta Meteorológica AA82

Fenómeno: Viento moderado a fuerte, con desarrollo de viento blanco en la cordillera de la costa y cordillera.

Viento moderado a fuerte, con desarrollo de viento blanco en la cordillera de la costa y cordillera. Vigencia: Desde el 7 hasta el 8 de septiembre.

Aviso Meteorológico A335-3

Fenómeno: Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera del salar y cordillera.

Viento normal a moderado con probabilidad de en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera del salar y cordillera. Vigencia: Del 5 al 7 de septiembre.

Aviso Meteorológico A345

Fenómeno: Nevadas normales a moderadas con posibilidad de ventiscas en la cordillera (entre 8 y 12 cm de nieve acumulada).

con posibilidad de ventiscas en la cordillera (entre 8 y 12 cm de nieve acumulada). Vigencia: 7 de septiembre.

Pronóstico de vientos

Los montos esperados de viento (en km/h) por zona son los siguientes:

Zona Sábado 7 Domingo 8 Lunes 9 Cordillera de la costa 60 – 80 80 – 100 80 – 100 Precordillera – 60 – 80 – Precordillera del salar – 40 – 60 – Cordillera 60 – 80 80 – 100 80 – 100



¿Qué implica esta alerta?

La modificación de la alerta responde a la necesidad de reforzar la vigilancia preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas esperadas. SENAPRED mantiene coordinado al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para monitorear riesgos y activar protocolos en caso de emergencias.

El llamado a la población, especialmente a quienes transitan por zonas de alta cordillera o desarrollan actividades en sectores rurales, es a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.