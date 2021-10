Ayudamemoria | Candidatas al Senado por Antofagasta apoyaron entrega de inmueble fiscal a centro que “sana” con médicos muertos

Porque somos un medio pluralista e independiente que entrega información veraz y oportuna a los ciudadanos empoderados, informados y que piensan; promovemos el voto informado e inteligente. Ayudamemoria es el espacio dentro de DiarioAntofagasta.cl donde te ayudamos a recordar los diferentes hechos que causaron controversia protagonizados por distintos aspirantes de todas las tendencias políticas, para que puedas ejercer tu derecho a voto con más elementos de juicio a la hora de elegir quienes aspiran a representarte y recibir un sueldo del Estado a costa de tus impuestos.



En julio del 2019, ardua polémica generó en Antofagasta y en diversos medios a nivel nacional, la determinación de la actual candidata al Senado por la UDI, Katherine López, entonces Gobernadora de Antofagasta, de entregar un inmueble de propiedad fiscal a un centro a cargo de una médium que aseguraba curar a personas enfermas mediante el supuesto contacto con médicos muertos.

Se trataba del “Centro Espiritual Luz y Progreso”, que ofrecía una suerte de tratamiento espiritual, no avalado por la ciencia. La propia Gobernación Provincial de Antofagasta, dirigida entonces por la candidata Katherine López, describió la labor de este centro de esta forma: “Son un centenar de almas de diferentes especializaciones, que se manifiestan a través de la médium, para seguir ayudando a las personas, pero desde otro plano, el celestial“.

Afirmaba además la institución, con su comunicado oficial, que este centro beneficiaría a toda la comunidad con “la sanación de enfermos a través de médicos que han fallecido y que siguen trabajando en esta tierra, pero desde otra dimensión, ayudando a quienes se encuentran enfermos“.

La medida fue cuestionada en la comunidad local, diversos profesionales de la salud y organizaciones médicas, quienes criticaron no solo la cuestionable efectividad de un “tratamiento espiritual”, sino también que el Gobierno entregue una propiedad fiscal a organizaciones de índole esotérico, en vez de ocupar el espacio para una Cruz Roja, albergues para personas en situación de calle o refugio para personas en situación vulnerable, como es el caso de la oleada de ciudadanos venezolanos que están llegando a la región, invitados por el gobierno chileno tras sostener una fuerte disputa política con el gobierno de ese país, informaba en ese entonces El Diario de Antofagasta.

“Tengo bastante experiencia en la medicina, más de 50 años ejerciendo como médico, y todavía no conozco ni he visto relación con el más allá del punto de vista médico”, señalaba entonces el Dr. Aliro Bolados, quien era Presidente de Colegio Médico de Antofagasta.

No obstante, la polémica entrega de terrenos fue defendida por autoridades de Gobierno, entre ellas la Diputada Paulina Núñez, actual aspirante al Senado por RN, quien dijo entonces que “conozco hace años al Centro Espiritual Luz y Progreso y lo primero que me gustaría decir es que no juegan a la ouija“.

“Estamos conscientes que hay más organizaciones de ayuda social y comunitaria que carecen de un inmueble donde desarrollarse y mi llamado es a que postulen porque hoy para Antofagasta tenemos un Ministerio que no solo está gestionando y entregando más terrenos, sino también recuperando inmuebles para que queden en las manos que más lo necesitan“, sostuvo entonces la parlamentaria.

¿Recuerdas otros casos que ameriten tener su propio Ayudamemoria? Escríbenos a contacto@diariontofagasta.cl o mediante nuestras redes sociales.