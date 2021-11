Astrónoma Laura Pérez: La primera chilena premiada por la Academia Mundial de Ciencias y la Academia de Ciencias de China

La Academia Mundial de Ciencias (TWAS) y la Academia de Ciencias de China (CAS) entregaron el Premio TWAS-CAS, para Jóvenes Investigadores en Ciencia de Frontera 2021 a la astrónoma Laura Pérez; por sus contribuciones a revelar las pistas de la formación planetaria.

Las investigaciones de la astrónoma, se destacaron por utilizar innovadoras técnicas para obtener imágenes de alta resolución que permiten estudiar los discos protoplanetarios: cúmulos de material que ayudan a comprender la formación de estrellas y posibles sistemas planetarios.

En este contexto, el galardón viene a reconocer el trabajo y los logros de científicos menores de 45 años que desarrollan sus investigaciones en países en vías de desarrollo, y que fue entregado en la TWAS 15th General Conference.

Fotografía de Felipe Poga | U. de Chile

La académica del Departamento de Astronomía de la U. de Chile e investigadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), Laura Pérez, indicó que “este premio fue una enorme y grata sorpresa”, quien agregó que “realmente es un tremendo honor haber sido distinguida; lo anterior me alegra doblemente ya que también es una forma de reconocer la ciencia hecha por nuestro país y por la Universidad de Chile”.

Reconocimiento Científico

Para poder ganar este premio, primero los postulantes requirieron ser nominados por otros investigadores que reconozcan su aporte y distinción a la ciencia. En este caso, fueron los profesores Juan Asenjo y Guido Garay, quienes forman parte de la Academia Chilena de Ciencias. Entidad que en 2020 entregó a la astrónoma el premio de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez, dirigido a jóvenes investigadoras destacadas en Chile.

Fotografía de Felipe Poga

Al respecto, el académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Guido Garay, fue uno de quienes destacó la investigación de la astrónoma señalando que, “la original e innovadora investigación de Laura tiene una extraordinaria relevancia para entender cómo se forman las estrellas, los planetas, nuestro propio sistema solar e incluso cómo se originó la Tierra”, explicó el académico.

Reconocimientos que fueron agradecidos por la investigadora chilena, la que también indicó que “agradezco mucho el apoyo de mi familia, y de las y los mentores que he tenido a lo largo de mi carrera. También me siento muy afortunada de contar con excelentes estudiantes e investigadores asociados, que son parte de mi grupo de investigación en el DAS. Estos últimos hoy me permiten avanzar en descifrar cómo se forman los planetas en el Universo. Me siento de verdad muy afortunada y agradecida”, concluyó la galardonada chilena.