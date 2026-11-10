Francisco Huaiquipán comparte módulo en la cárcel con otro exjugador de Colo Colo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al exfutbolista, Francisco Huaiquipán, por el delito de violación de una mayor de 14 años.

Según publicó Radio Biobio, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana junto a la Fiscalía Metropolitana Sur se encuentran investigando el caso.

Tras la formalización y según publicó La Tercera, el exatacante de Colo Colo llegó al módulo saludando a los demás internos y fue bien recibido en la cárcel.

Al interior del recinto se encontró con otro antiguo jugador albo, Jean Paul Pineda, quien defendió la camiseta capitalina durante el 2012.



Huaiquipán actualmente enseña algunas técnicas de futbol en la cárcel y se ha acercado a la iglesia evangélica.