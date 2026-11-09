Camioneros bloquean Ruta 5 Norte y conexión con Antofagasta y faenas mineras por alzas de combustibles

Una nueva jornada de movilizaciones del transporte de carga comenzó durante la noche de este lunes 9 de noviembre en el norte de Chile, luego de que camioneros iniciaran bloqueos en la Ruta 5 Norte y otras vías estratégicas que conectan con Arica, Antofagasta y distintas faenas mineras, en protesta por el alza de los combustibles.

De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, las manifestaciones comenzaron en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, donde transportistas interrumpieron el tránsito en la Ruta 5 Norte y la Ruta A-65.

Los cortes afectan principalmente la circulación de vehículos de carga, incluyendo el transporte hacia distintos yacimientos mineros y las conexiones terrestres con otras regiones del norte del país.

Las movilizaciones responden al descontento de pequeños y medianos transportistas por el incremento del precio del diésel y sus efectos sobre los costos operacionales del sector.

Camioneros de Calama también se suman a las movilizaciones

En la Región de Antofagasta, organizaciones de transportistas de Calama y la provincia de El Loa confirmaron su adhesión al paro convocado para este martes 10 de noviembre, a partir de las 00:00 horas.

Según informó PITV Calama Noticias, la Asociación Gremial Inkacoya AG El Loa, junto a pequeñas y medianas empresas de transporte, anunció su participación en las movilizaciones impulsadas por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte.

La convocatoria contempla manifestaciones en distintas rutas de la provincia, incluyendo caminos utilizados para acceder a importantes faenas mineras.

Protestas también se registran en el sur del país

En paralelo, transportistas se movilizaron durante este lunes en distintas zonas del centro y sur de Chile.

Uno de los puntos afectados fue la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Huaqui, cerca del kilómetro 491, en las inmediaciones de Los Ángeles, Región del Biobío, donde la interrupción del tránsito provocó extensas congestiones vehiculares.

Los transportistas movilizados exigen medidas para enfrentar el encarecimiento del diésel, incluyendo modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), una revisión del impuesto específico y cambios en los costos asociados a peajes y TAG.

Las protestas continúan pese a las medidas anunciadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast para contener futuras alzas de los combustibles.

No obstante, la paralización no cuenta con el respaldo de todas las organizaciones del sector. Mientras la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte impulsa las movilizaciones, otras agrupaciones nacionales han manifestado diferencias respecto de la convocatoria.

Atención a la conectividad con Antofagasta y las faenas mineras

Los bloqueos registrados en Tarapacá afectan rutas estratégicas para el transporte de carga entre las regiones del norte, mientras que la adhesión de transportistas de Calama abre la posibilidad de nuevas interrupciones en la provincia de El Loa.

La situación genera especial atención debido a la importancia de estas vías para la conectividad interregional y el abastecimiento de las operaciones mineras.

Por ahora, no existe confirmación oficial de cortes de tránsito dentro de la Región de Antofagasta asociados a esta convocatoria.

Las movilizaciones permanecen en desarrollo y se esperan nuevos antecedentes durante la madrugada de este martes.