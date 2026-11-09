Ministro Jorge Quiroz ante inminente sexta Alza del Combustible: “Estamos evaluando usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora”

Tras la quinta alza del precio del Combustible durante octubre, los especialistas pronostican un nuevo aumento en la tarifa para mediados de noviembre.

Según publicó Broker Global, la Gasolina de 93 octanos subirá entre $36 y $41 por litro.

La de 97 octanos se elevará entre $36 y $42 por litro.

El impacto más grande será en el Diésel que podría aumentar entre $70 y $90 por litro.

Con respecto a esto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló frente a la prensa que “lo que estamos evaluando es usar los ahorros y ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora”.

La autoridad anunció que la medida es “para que las alzas sean menores y más pausadas”.



Cabe destacar que la ENAP publicará las cifras oficiales de la sexta alza del Combustible este miércoles 11 para comenzar a ser aplicadas desde este jueves 12 de noviembre.