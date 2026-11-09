Meteorología advierte altas temperaturas de hasta 36°C en la Región de Antofagasta

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes 9 de noviembre un aviso meteorológico por altas temperaturas en la Región de Antofagasta, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 grados Celsius durante los próximos días.

Se trata del aviso A610-1/2026, emitido a las 16:40 horas, que advierte sobre un episodio de calor que afectará principalmente a sectores interiores de la región, desde la tarde de este lunes hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

Según el organismo, el fenómeno está asociado a una dorsal en altura, condición atmosférica que favorecerá el aumento de las temperaturas en distintas zonas del norte del país.

¿Dónde se registrarán las temperaturas más altas?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las mayores temperaturas se concentrarán en la pampa de la Región de Antofagasta, donde se esperan máximas de entre 34°C y 36°C durante los cuatro días comprendidos entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre.

En tanto, la precordillera salar registrará temperaturas de entre 33°C y 35°C durante el lunes y martes, mientras que para el miércoles y jueves se proyectan valores de entre 32°C y 34°C.

Por su parte, en la precordillera occidental se esperan máximas de entre 28°C y 30°C desde el lunes hasta el miércoles.

Temperaturas previstas para la Región de Antofagasta

Zona Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Pampa 34–36°C 34–36°C 34–36°C 34–36°C Precordillera occidental 28–30°C 28–30°C 28–30°C — Precordillera salar 33–35°C 33–35°C 32–34°C 32–34°C

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile, aviso A610-1/2026. El guion indica que el aviso no contempla valores para esa zona y fecha.

Aviso también afecta a Tarapacá

La actualización de Meteorología también incluye a la Región de Tarapacá, específicamente a su sector de pampa, donde se pronostican temperaturas de entre 35°C y 36°C desde el martes 10 hasta el jueves 12 de noviembre.

Cabe precisar que el aviso para Antofagasta no incluye el litoral ni la zona urbana costera de la capital regional, sino sectores de pampa y precordillera, donde se concentrarán las condiciones de mayor calor.

Frente a estas temperaturas, se recomienda mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

El aviso meteorológico permanecerá vigente hasta la tarde del jueves 12 de noviembre, de acuerdo con la última actualización de la Dirección Meteorológica de Chile.