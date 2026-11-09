La historia del chileno que viajó voluntariamente a la guerra en Ucrania y que habría muerto en combate

Ricardo Uribe Velasquez de 51 años decidió viajar a Ucrania para formar parte de las filas en la guerra frente a Rusia.

Sin embargo, le dijo a su familia que viajaría a Estados Unidos para ingresar a un “trabajo peligroso” junto a una amiga.



Según publicó Radio Biobio, el chileno viajó por diversos países hasta que aterrizó en Donestk, en donde comenzó un entrenamiento militar en junio del 2026.

Uribe completó 50 días de entrenamiento y le aseguraba a su familia por redes sociales que se encontraba bien y contento en su decisión, en donde le habrían otorgado el pseudónimo de “araña”.



Las comunicaciones se cortaron a fines de septiembre y un compañero de la milicia habría informado a la hija del chileno que habría muerto en combate.



La familia de Uribe ha intentado comunicarse con los uniformados de Ucrania sin éxito hasta el momento mientras que al mismo tiempo realizan los procesos formales para poder repatriar su cuerpo y obtener un certificado de defunción.

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