Ahora si que si: Gobierno aseguró que frenó todas las solicitudes de rebaja de condena sin importar el delito

A 7 días de haber asumido, la nueva Subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, otorgó una nueva reducción de condena.

El beneficiado en esta oportunidad fue Peter Rojas Gallardo, quien cumple condena tras golpear y matar a un adulto mayor de 80 años.

El delincuente recibió una reducción de 10 meses en su sentencia de 5 años de cárcel.



Según publicó Radio Biobio, el documento señaló que “otorga beneficio de reducción de condena”, contemplando la firma del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat y la subsecretaria Soto.

Sin embargo, el Gobierno había informado que se paralizarían dichos decretos y tras hacerse público el beneficio para Rojas, se informó una “nueva” decisión.

El vocero Gonzalo Arenas, aseguró que la reciente reducción de condena se realizó el 5 de noviembre, 4 días antes de que se tomará la medida.

Así las cosas, el Gobierno informó que ahora sí habrá una suspensión de todas las solicitudes de rebaja de condena, sin importar el delito.