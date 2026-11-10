Las Ofertas Laborales por internet caen un 12.6% y en Antofagasta disminuyen un 1.2%

El Índice de Avisos Laborales en Internet acumuló 12 meses a la baja, disminuyendo un 12.6% su presencia en línea.

Según la estadística, la demanda se redujo principalmente en Magallanes con un 21.9% y en el Maule con un 18.2%.

Cabe destacar que las ofertas laborales en internet en Antofagasta cayeron un 1.2%.

Los avisos disminuyeron especialmente en las áreas de Ocupaciones Elementales junto a la de Técnicos y Profesionales de nivel medio



Recordemos que la cesantía subió por tercera vez y alcanzó el 9.8%, registrando 1.007.976 de personas desempleadas a nivel nacional.