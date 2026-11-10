Nacional

Las Ofertas Laborales por internet caen un 12.6% y en Antofagasta disminuyen un 1.2%

El Índice de Avisos Laborales por Internet acumula 12 meses a la baja.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El Índice de Avisos Laborales en Internet acumuló 12 meses a la baja, disminuyendo un 12.6% su presencia en línea.

Según la estadística, la demanda se redujo principalmente en Magallanes con un 21.9% y en el Maule con un 18.2%.

Recibir las noticias por WhatsApp

Cabe destacar que las ofertas laborales en internet en Antofagasta cayeron un 1.2%.

Los avisos disminuyeron especialmente en las áreas de Ocupaciones Elementales junto a la de Técnicos y Profesionales de nivel medio

Recordemos que la cesantía subió por tercera vez y alcanzó el 9.8%, registrando 1.007.976 de personas desempleadas a nivel nacional.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Recibe las noticias en Whatsapp
Artículo anterior
Ahora si que si: Gobierno aseguró que frenó todas las solicitudes de rebaja de condena sin importar el delito
Artículo siguiente
Francisco Huaiquipán comparte módulo en la cárcel con otro exjugador de Colo Colo