“Los delegados presidenciales no dieron el ancho”: Gobernadores del norte piden presidir Comité de Emergencia por crisis migratoria

A primera hora de este jueves 07 de octubre, los gobernadores de Antofagasta, Arica y Parinacota y de Tarapacá, se reunieron en el paso fronterizo de Chacalluta para analizar y determinar nuevas acciones que permitan fortalecer la gestión de las tres regiones frente a la crisis migratoria, humanitaria y de refugiados que enfrentan estas zonas del norte grande de Chile.

En este marco, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, fue claro en señalar que “vimos que los delegados presidenciales no dieron el ancho, tuvimos que presionar públicamente para lograr respuestas desde el nivel central. Lo que necesitamos ahora, es que se establezcan soluciones a mediano y largo plazo, además de, dirigir el comité operativo de emergencia, no es posible que los gobernadores no puedan tomar el liderazgo“, subrayó.

Agregando que, si bien se pueden usar recursos de emergencia, esta crisis no va a terminar en tres meses. “Es el nivel central el que debe ocuparse de esto, porque nosotros necesitamos cuidar los recursos de las regiones para poder realizar inversión en la zona“, aclaró la autoridad.

A su vez, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió al poco apoyo que se ha tenido por parte del Gobierno ante la situación migratoria actual, destacando que también se vive una crisis de gobernanza. “Por lo mismo, le decimos a las otras regiones y al parlamento que fiscalicen el rol del ejecutivo por dejar al norte en esta situación“, expresó.

Motivo de esto, la autoridad comentó que no descartan el interponer un recurso de protección “por las graves omisiones en las que ha incurrido el ministro del Interior y el Presidente de la República, porque esta crisis en el norte del país es su responsabilidad. Llamamos al presidente y a todo su gabinete a tener claro que hoy las regiones no están abandonadas, hoy están liderando su desarrollo y están empujando una fuerte descentralización en Chile”.

Por su parte el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, se refirió al aniversario de la región en el marco de esta crisis, comentando “Vamos a celebrar sin perder la preocupación por esta compleja situación migratoria y humanitaria, pero, tenemos la certeza que un trabajo unido, en equipo, vamos a ir resolviendo el proceso migratorio”, decretó.