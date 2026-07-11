“Rayitas”: El emprendimiento de la joven autista, Nai Álvarez, que ayuda a “sobrevivir a la vida adulta”

Nai Álvarez (29) es una artista y diseñadora gráfica que decidió impulsar un emprendimiento denominado “Rayitas, sobreviviendo a la vida adulta”, el que tiene ciertas particularidades.

“Surgió desde una necesidad profundamente personal y psicológica. Como persona autista con diagnóstico tardío, me resultaba muy difícil lidiar con las exigencias de la adultez y las expectativas de la sociedad”, explicó.

La profesional puntualizó que “en un momento de depresión, crear se convirtió en mi refugio. Desde pequeña estuve rodeada de materiales gracias a mi madre, que también es diseñadora, por lo que decidí volver al inicio de todo, a ese momento de la infancia donde no hay normas que cumplir y agarras un lápiz solo por experimentar, como en un laboratorio sin límites”.

“Decidí que ese proceso sanador merecía ser compartido, y así nace este espacio donde me permito crear sin la presión de ser perfecta. La respuesta de la comunidad fue inmediata, me di cuenta de que muchas personas se sintieron identificadas con esta estética, que socialmente suele estar destinada a las infancias, porque todes guardamos un espacio de nostalgia que nos pide jugar y experimentar. Rayitas es, finalmente, una invitación a recordar la libertad de ser, simplemente por ser”, añadió.

Consultada sobre sus planes a futuro, la aludida respondió que “mis metas están enfocadas en la expansión y el abastecimiento: abrir mi propia tienda online, reponer el stock tras el éxito de la última feria y comenzar a posicionar las piezas de Rayitas en tiendas físicas colaborativas que impulsan el diseño local”.

“A largo plazo, el objetivo es consolidar la marca y expandir el equipo de trabajo, pero siempre desde una profunda inclinación social y ambiental. Rayitas no es solo diseño; es un proyecto sustentable que rescata prendas, trabaja con descartes textiles y da una segunda vida a peluches mediante el upcycling. En el futuro, mi gran meta es canalizar este impacto colaborando directamente con fundaciones, transformando el diseño de autor en una herramienta de apoyo social y comunitario”, agregó.

Sobre la recepción de la gente, la joven señaló que “desde la primera feria a la que asistí, la recepción ha sido maravillosa y súper conmovedora. La gente conecta de inmediato y se siente profundamente identificada con el concepto de ‘Sobreviviendo a la vida adulta’, lo que me ha dado una tremenda confianza para continuar y expandir este proyecto”.

“Me gustaría agradecer a quienes apoyan el diseño autogestionado. Sobrevivir a la vida adulta es un desafío diario, pero se vuelve mucho más liviano cuando nos permitimos un espacio para la ternura, el juego y la imperfección. Invito a todes a no apagar esa chispa de infancia y a seguir experimentando sin miedo”, finalizó.