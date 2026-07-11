Los requisitos para postular al Subsidio de Arriendo 2026

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció el lanzamiento del Subsidio de Arriendo 2026, el que estará operativo hasta el próximo 7 de agosto.

La iniciativa es un aporte económico que entrega el Estado y que corresponde en Antofagasta a 4.9 UF ($200.000 aproximadamente).

Cabe destacar que el valor del arriendo no debe superar los 13 UF ($530.00 aproximadamente).

Para postular al beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos:

1.- Contar con carnet de identidad vigente

2.- Postular con un cónyuge, conviviente o hijo, las personas de 60 años o más, pueden hacerlo individualmente

3.- No superar el 70% en el Registro Social de Hogares

4.- Contar con un ahorro mínimo de 4 UF en alguna cuenta de vivienda o similar

5.- Acreditar un ingreso familiar mensual entre 7 a 25 UF

Las postulaciones se pueden hacer en la web del Minvu o de forma presencial en las oficinas del Serviu.