Antofagasta

Los requisitos para postular al Subsidio de Arriendo 2026

El beneficio se trata de un aporte económico de 4.9 UF ($200.00 aproximadamente), apuntado a las personas que no superen el 70% del Registro Social de Hogares y que cumplan otras exigencias.

Por El Diario de Antofagasta
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció el lanzamiento del Subsidio de Arriendo 2026, el que estará operativo hasta el próximo 7 de agosto.

La iniciativa es un aporte económico que entrega el Estado y que corresponde en Antofagasta a 4.9 UF ($200.000 aproximadamente).

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Cabe destacar que el valor del arriendo no debe superar los 13 UF ($530.00 aproximadamente).

Para postular al beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos:

1.- Contar con carnet de identidad vigente
2.- Postular con un cónyuge, conviviente o hijo, las personas de 60 años o más, pueden hacerlo individualmente
3.- No superar el 70% en el Registro Social de Hogares
4.- Contar con un ahorro mínimo de 4 UF en alguna cuenta de vivienda o similar
5.- Acreditar un ingreso familiar mensual entre 7 a 25 UF

Las postulaciones se pueden hacer en la web del Minvu o de forma presencial en las oficinas del Serviu.

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