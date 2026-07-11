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“Modo Empleo”: Las 3 acciones del Gobierno para crear miles de puestos de trabajo en Chile

La iniciativa pretende potenciar un subsidio a la contratación, generar empleos transitorios y gestionar obras de mejoramiento urbano.

Por El Diario de Antofagasta
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Tras una reunión con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, el presidente José Antonio Kast anunció la activación del Plan “Modo Empleo”.

La iniciativa busca crear miles de puestos de trabajo mediante 3 acciones claves:

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1.- Impulsar un subsidio a la contratación de hasta un 50% del ingreso mínimo mensual por cuatro meses

2.- Generar empleos transitorios en las zonas con mayor desempleo

3.- Potenciar un mejoramiento urbano y en barrios

Cabe destacar que el Plan “Modo Empleo” concentrará su atención en zonas más complejas del país, especialmente en el Biobío, Ñuble y Antofagasta.

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