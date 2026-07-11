Las 3 claves para entender el Proyecto “Ordenemos la Cuenta” que busca aliviar el costo de la luz

El Proyecto de Ley “Ordenemos la Cuenta” fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y continuará su trámite legislativo en el Senado.

La iniciativa contempla 3 aspectos claves:

1.- Se extiende el Subsidio Eléctrico hasta el 2027 para el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

2.- Asegurar mayor protección y cobertura para los pacientes electrodependientes

3.- Se amplían las facultades para el Estado respecto a las medidas preventivas cuando existan situaciones que pongan en riesgo el suministro

La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que “quiero despejar un tema que se trató de instalar persistentemente en el debate, que aquí las personas le van a pagar a las empresas, no es así”.

“Cuando uno separa el nivel de deuda de las empresas versus el de los clientes residenciales, la verdad es que es mayor el nivel de deuda de estos últimos”, cerro la autoridad.