Nacional

Las 3 claves para entender el Proyecto “Ordenemos la Cuenta” que busca aliviar el costo de la luz

Se pretende asegurar mayor protección y cobertura a pacientes electrodependientes, entre otras importantes iniciativas.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El Proyecto de Ley “Ordenemos la Cuenta” fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y continuará su trámite legislativo en el Senado.

La iniciativa contempla 3 aspectos claves:

Recibir las noticias por WhatsApp

1.- Se extiende el Subsidio Eléctrico hasta el 2027 para el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

2.- Asegurar mayor protección y cobertura para los pacientes electrodependientes

3.- Se amplían las facultades para el Estado respecto a las medidas preventivas cuando existan situaciones que pongan en riesgo el suministro

La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que “quiero despejar un tema que se trató de instalar persistentemente en el debate, que aquí las personas le van a pagar a las empresas, no es así”.

“Cuando uno separa el nivel de deuda de las empresas versus el de los clientes residenciales, la verdad es que es mayor el nivel de deuda de estos últimos”, cerro la autoridad.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Histórico avance sanitario: Región de Antofagasta reduce listas de espera oncológicas logrando un 97% de efectividad
Artículo siguiente
“Modo Empleo”: Las 3 acciones del Gobierno para crear miles de puestos de trabajo en Chile