Histórico avance en Mejillones: inauguran Servicio Sanitario Rural en Michilla y eliminan dependencia de camiones aljibe tras 10 años

Después de años enfrentando severas dificultades en el acceso al recurso hídrico, la comunidad de Carolina de Michilla celebró la inauguración oficial de su nuevo Servicio Sanitario Rural (SSR). La obra, ejecutada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), permitirá entregar agua potable de manera continua, segura y con altos estándares de calidad a las familias del sector costero. El hito marca el fin definitivo del abastecimiento mediante camiones aljibe, un sistema de emergencia que debió utilizarse de forma ininterrumpida desde el año 2016 tras el colapso que presentó la antigua planta de tratamiento de la localidad.

La ceremonia de inauguración reunió al gobernador regional Ricardo Díaz, la delegada presidencial regional Katherine López, el seremi de Obras Públicas José Fuentes y el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, junto a ejecutivos de Antofagasta Minerals y los propios vecinos. Nancy Verdugo, presidenta del Comité del SSR de Michilla, expresó la profunda emoción de los habitantes, recordando que durante décadas dependieron de baldes y camiones para subsistir. Con el nuevo sistema, el beneficio impacta directamente a 476 habitantes correspondientes a 90 familias, con una proyección de crecimiento que permitirá abastecer a cerca de 700 personas durante los próximos 20 años, asegurando una dotación de 140 litros diarios por habitante.

El proyecto consideró una inversión total superior a los $2.722 millones de pesos financiada por el MOP, permitiendo una reposición integral de la infraestructura sanitaria. Un aspecto fundamental para materializar este esperado avance fue la articulación de una alianza público-privada junto a Minera Centinela. La compañía minera asumió un rol clave al financiar el estudio de factibilidad, el diseño inicial de la propuesta, las faenas de sondaje y la tubería de impulsión de la nueva fuente de agua, consolidando una cooperación estratégica para resolver una de las problemáticas sociales más complejas de la zona.

Desde el sector privado, la gerenta de Asuntos Públicos Interina de Antofagasta Minerals, Claudia Pacheco, manifestó el orgullo de la compañía por acompañar este proceso colaborativo entre el municipio, el Gobierno y la empresa. Detalló que la participación específica de Minera Centinela también consideró el financiamiento de una moderna planta de ósmosis inversa, infraestructura tecnológica que actualmente permite desalinizar y purificar el recurso para entregar agua de óptima calidad a la comunidad. Por su parte, las autoridades regionales recalcaron que estos logros demuestran el valor de los esfuerzos multisectoriales para transformar las condiciones de vida en el norte.

Finalmente, el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, enfatizó que esta histórica obra le devuelve la autonomía y dignidad a Michilla, eliminando la histórica dependencia de los repartos municipales. La autoridad comunal y los dirigentes locales coincidieron en que el gran desafío a partir de ahora se concentrará en el cuidado riguroso de la nueva infraestructura. Carvajal hizo un llamado enérgico a proteger las instalaciones frente a eventuales actos de vandalismo y asegurar que el servicio sea técnica y financieramente autosustentable, garantizando los recursos necesarios para su correcto funcionamiento en beneficio de las futuras generaciones.