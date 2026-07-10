Histórico avance sanitario: Región de Antofagasta reduce listas de espera oncológicas logrando un 97% de efectividad

La ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, encabezó en la capital regional la entrega del reporte de avance del Plan de Alerta Oncológica a tres meses de su implementación. Los resultados fueron presentados en una ceremonia realizada en el Centro Oncológico del Norte (CON), que contó con la presencia de la delegada presidencial Katherine López, el alcalde de Antofagasta Sacha Razmilic, el seremi de Salud Rodrigo Medina, además de los directores regionales de los servicios médicos. El balance arrojó un éxito rotundo en la gestión local, logrando mitigar de forma acelerada los tiempos de espera para una de las patologías con mayor incidencia en la zona septentrional del país.

De acuerdo con el reporte oficial, al inicio de la estrategia sanitaria se identificaron 1.273 casos con tiempos de espera prolongados, abarcando tanto patologías GES como No GES. En apenas un trimestre, la región logró dar respuesta efectiva a 1.232 de estas solicitudes, lo que se traduce en un notable 97% de las atenciones iniciadas o con garantías totalmente cumplidas. De ese total de soluciones brindadas a la comunidad, 1.187 prestaciones se ejecutaron de manera directa dentro de la misma red pública de salud local, optimizando los recursos e infraestructura hospitalaria de la zona.

La ministra Chomali calificó estas cifras como sumamente relevantes para el norte de Chile y enfatizó que la clave del éxito radicó en la contactabilidad, alcanzando un histórico 100% de los pacientes de la base de datos. La secretaria de Estado explicó que habitualmente entre un 15% y un 20% de las personas en listas de espera no logran ser ubicadas; sin embargo, en esta oportunidad el despliegue no se limitó a llamadas o mensajes de texto, sino que incluyó el uso de radios locales en las áreas rurales para localizar a cada beneficiario. Al respecto, el director (S) del CON, Ricardo Baeza, complementó que esta vinculación les permite mirar hacia el futuro para potenciar las áreas quirúrgicas, de radioterapia y quimioterapia, sumado a la llegada de nuevos especialistas.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Katherine López, valoró positivamente el compromiso de los equipos administrativos y clínicos, destacando la urgencia de descentralizar las soluciones médicas contra el cáncer. Este anuncio en Antofagasta se enmarca en una gira nacional de supervisión que realizan las máximas autoridades del Ministerio de Salud para agradecer en terreno el esfuerzo de los funcionarios locales. Cabe recordar que el Plan de Alerta Oncológica continuará su ejecución en todo el territorio hasta el próximo 30 de septiembre, conforme a los plazos establecidos en la Alerta Sanitaria vigente desde abril del presente año.