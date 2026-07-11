Cobreloa y Antofagasta disputarán sus respectivos duelos por Copa Chile 2026

Cobreloa y Antofagasta disputarán sus respectivos duelos por la última fecha del Grupo C de la Copa Chile 2026 este domingo 12 de julio.

El cuadro loino se jugarán la clasificación frente contra a La Serena en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Por su parte, la escuadra albiceleste se medirá frente a Cobresal en el Estadio Municipal de Mejillones.

Ambos enfrentamientos se llevarán a cabo desde las 12:30 horas.

El duelo de Cobreloa podrá ser visto por TNT Sports y HBO Max, mientras que ninguna casa televisiva transmitirá el de Antofagasta.