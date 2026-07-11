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Cobreloa y Antofagasta disputarán sus respectivos duelos por Copa Chile 2026

Los "Zorros" se jugarán la clasificación frente a La Serena mientras que los "Pumas" se medirán contra Cobresal en Mejillones.

Por El Diario de Antofagasta
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Cobreloa y Antofagasta disputarán sus respectivos duelos por la última fecha del Grupo C de la Copa Chile 2026 este domingo 12 de julio.

El cuadro loino se jugarán la clasificación frente contra a La Serena en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

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Por su parte, la escuadra albiceleste se medirá frente a Cobresal en el Estadio Municipal de Mejillones.

Ambos enfrentamientos se llevarán a cabo desde las 12:30 horas.

El duelo de Cobreloa podrá ser visto por TNT Sports y HBO Max, mientras que ninguna casa televisiva transmitirá el de Antofagasta.

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