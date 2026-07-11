VIDEO | Clausuran cuatro talleres clandestinos en el centro de Antofagasta por graves faltas sanitarias y tributarias

Cuatro locales comerciales ubicados en el sector centro e inmediaciones de la Feria Pantaleón Cortés fueron sancionados tras un masivo operativo de fiscalización que dejó al descubierto graves infracciones legales. Dos talleres mecánicos, un taller de lavado de autos (car wash) y un local de venta de repuestos operaban de manera 100% informal, realizando trabajos de mecánica, desabolladura y pintura sin contar con autorización sanitaria ni patentes comerciales, además de evadir impuestos y mantener a trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular. Las intervenciones fueron coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública con el fin de mitigar las externalidades negativas que alteraban el descanso y la calidad de vida de los vecinos del sector.

El caso más crítico se registró en un taller mecánico ubicado en la intersección de calle Condell con Méndez, el cual funcionaba como un inminente foco de riesgo de incendios. En el lugar, la Unidad de Medioambiente de la Seremi de Salud cursó un sumario sanitario debido a que el recinto carecía de resolución, calificación técnica y autorizaciones para almacenar residuos peligrosos y no peligrosos. Paralelamente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) aplicó una multa superior a los dos millones de pesos por evasión tributaria al no emitir boletas ni facturas, mientras que Carabineros de la 3ª Comisaría sancionó la falta de patente municipal y cursó tres citaciones por mantener vehículos bloqueando las aceras peatonales.

El despliegue en este primer inmueble también abordó infracciones de carácter migratorio mediante el trabajo en terreno de las policías. Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Antofagasta realizaron un control de identidad a los cuatro operarios extranjeros del taller, resultando todos denunciados por infringir la Ley de Extranjería. Los ciudadanos fiscalizados mantenían una condición irregular en el país debido a ingresos clandestinos, vencimiento de sus plazos de turismo o por realizar actividades remuneradas sin los permisos laborales correspondientes.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a calle Caracoles para fiscalizar tres locales colindantes con la feria del sector. En la “Casa del Amortiguador” (Caracoles 3131), Carabineros denunció la falta de patente comercial y la Seremi de Salud inició un segundo sumario sanitario por acopio desordenado de residuos no peligrosos y falta de permisos de funcionamiento. En tanto, en el taller “Service Electric He Tito” y el car wash “Gallery Auto Detail” (ambos en el número 3154), el SII infraccionó a dos extranjeros con multas de 900 mil y 750 mil pesos por no emitir boletas, sumando otra sanción superior a los dos millones de pesos al encargado del recinto por no declarar los impuestos asociados al subarriendo del inmueble.

Finalmente, el Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Juan Fernández Valenzuela, relevó la importancia de estas fiscalizaciones multisectoriales para devolver la tranquilidad a los barrios. La autoridad regional enfatizó que como Gobierno mantendrán una agenda estricta de controles para asegurar que todas las actividades comerciales funcionen estrictamente apegadas al marco legal, logrando así recuperar los espacios públicos y fortalecer la seguridad comunal frente a la proliferación de talleres clandestinos en zonas residenciales.

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