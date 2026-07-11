Atrapado in fraganti: Detectives de la BICRIM detienen a sujeto que descargaba un millonario botín industrial en Calama

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Calama lograron recuperar una importante cantidad de especies sustraídas desde empresas del sector industrial de la comuna, deteniendo en el acto a un ciudadano chileno, mayor de edad, por los delitos de robo en lugar no habitado y receptación flagrante. La diligencia se gestó de manera fortuita mientras los oficiales realizaban labores investigativas en un domicilio de la ciudad, momento en el que se percataron de que el individuo descargaba presurosamente diversas cajas y bultos desde un vehículo hacia el interior del inmueble. Al aproximarse para efectuar un control de identidad, el sujeto intentó darse a la fuga ingresando a la vivienda, pero fue rápidamente interceptado por los policías.

Durante la posterior inspección del inmueble, los detectives incautaron una gran cantidad de artículos industriales completamente nuevos y con sus embalajes originales de fábrica. Entre las especies recuperadas destacaban elementos de protección personal (EPP), guantes, mascarillas, máscaras de protección facial, filtros y un stock de baterías para vehículos comerciales. Debido a que el sospechoso fue incapaz de acreditar la legítima adquisición, procedencia o tenencia de la carga, el personal civil de la PDI procedió de forma inmediata a su detención en flagrancia. El avalúo total de los bienes recuperados ascendió a los $4.300.000, cortando así la cadena de comercialización en el mercado informal de la provincia de El Loa.

A través de los peritajes de análisis criminal y una estrecha coordinación con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Calama, se logró trazar el origen de los productos, estableciendo que parte de las especies correspondían a un robo perpetrado esa misma madrugada en una empresa del Barrio Industrial Puerto Seco. Asimismo, se determinó de forma certera que las baterías incautadas guardaban relación directa con otro violento robo en lugar no habitado que afectó, el pasado 4 de julio, a dependencias de una empresa emplazada en el Parque Industrial APIAC. Con estos antecedentes consolidados, el fiscal de turno instruyó que el imputado quedara en libertad, apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de citación judicial, disponiendo además la devolución íntegra de las herramientas a sus dueños.

Al respecto, el jefe de la BICRIM Calama, subprefecto Eduardo Díaz, precisó que este exitoso procedimiento es el resultado directo de diligencias investigativas oportunas y del permanente trabajo de inteligencia y análisis que desarrollan los detectives locales para esclarecer los delitos que atentan contra la propiedad privada y empresarial. El jefe policial enfatizó que la rápida capacidad de reacción institucional no solo permitió establecer el origen de las especies y vincular al detenido con los ilícitos, sino que también refuerza el compromiso continuo de la PDI por perseguir estas bandas dedicadas al robo industrial, contribuyendo directamente a mejorar los estándares de seguridad de toda la comunidad calameña.