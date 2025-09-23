Corte de agua no programado afecta varios puntos del sector norte de Antofagasta este martes

La empresa Aguas Antofagasta informó que este martes 23 de septiembre, desde las 11:10 horas, se produjo la suspensión no programada del servicio de agua potable en el sector norte de Antofagasta debido a una rotura de matriz.

El corte afecta a vecinos de distintos puntos de la zona, donde las áreas afectadas son: al norte (calle Arturo Fernández), sur (Pantaleón Cortés), oriente (avenida Luis Cruz Martínez) y poniente (avenida Los Leones y Juvenal Morla).

La empresa sanitaria indicó que los trabajos de reparación permitirán iniciar la reposición del suministro a partir de las 16:10 horas, estimando su normalización total para las 19:10 horas.

Para resolver dudas o recibir información adicional, los clientes pueden comunicarse con el call center 24/7 de Aguas Antofagasta al 600 700 0101