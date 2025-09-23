13.6 C
Antofagasta
Miércoles 24 de Septiembre del 2025 05:24
Facebook Instagram Twitter
Noticia Útil

Corte de agua no programado afecta varios puntos del sector norte de Antofagasta este martes

La reposición del suministro comenzará a las 16:10 horas y se espera que finalice cerca de las 19:10.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La empresa Aguas Antofagasta informó que este martes 23 de septiembre, desde las 11:10 horas, se produjo la suspensión no programada del servicio de agua potable en el sector norte de Antofagasta debido a una rotura de matriz.

El corte afecta a vecinos de distintos puntos de la zona, donde las áreas afectadas son: al norte (calle Arturo Fernández), sur (Pantaleón Cortés), oriente (avenida Luis Cruz Martínez) y poniente (avenida Los Leones y Juvenal Morla).

Imagen de WhatsApp 2025 09 23 a las 13.28.26 fdbc1ba4

La empresa sanitaria indicó que los trabajos de reparación permitirán iniciar la reposición del suministro a partir de las 16:10 horas, estimando su normalización total para las 19:10 horas.

Para resolver dudas o recibir información adicional, los clientes pueden comunicarse con el call center 24/7 de Aguas Antofagasta al 600 700 0101

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Recuperan 40 postes de alumbrado público en el sector de la rotonda norte de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.