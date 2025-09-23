Más de 60 sumarios y 400 kilos de alimentos decomisados: el balance de Salud en Fiestas Patrias en la región de Antofagasta

Un total de 63 sumarios sanitarios, siete prohibiciones de funcionamiento y 463 kilos de alimentos decomisados fue el resultado del programa de fiscalizaciones implementado por la Seremi de Salud en la región de Antofagasta durante Fiestas Patrias.

El seremi de Salud, Alberto Godoy, destacó que los operativos superaron ampliamente la proyección inicial y que, a pesar de los incumplimientos detectados, no se registraron brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).

“Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por nuestros funcionarios en toda la región y por los resultados obtenidos. Además de superar largamente la proyección de fiscalizaciones hecha antes de iniciar el programa, podemos informar que hasta hoy no hemos tenido reporte de ningún brote de enfermedades transmitidas por alimentos en la zona”, señaló Godoy.

Incumplimientos más comunes

Entre las principales falencias detectadas se encuentran problemas en la cadena de frío, condiciones de higiene deficientes y malas prácticas de manufactura, tanto en locales establecidos como en puestos transitorios.

El programa, que se inició en la segunda mitad de agosto, incluyó también capacitaciones a locatarios, dueños de locales y manipuladores de alimentos sobre la correcta manipulación y conservación de los productos.

Recomendaciones a la comunidad

Godoy insistió en que los cuidados deben mantenerse durante todo el año, recalcando la importancia de adquirir alimentos en locales establecidos, revisar la rotulación, las fechas de vencimiento y su adecuada conservación.

En el caso de las carnes, llamó a poner especial atención en su color, olor y textura, y a respetar la cadena de frío incluso en el traslado a los hogares. Además, recordó la necesidad de lavarse las manos con frecuencia y usar utensilios separados para carnes y vegetales, evitando así la contaminación cruzada.