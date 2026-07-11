Inyección a la economía local: Sercotec abre fondo “Crece Sostenible” con subsidios de hasta $9 millones para pymes de la región de Antofagasta

Con el firme propósito de impulsar la reconversión ecológica y económica de las empresas de menor tamaño, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) abrió una nueva convocatoria nacional para su fondo concursable Crece Sostenible. Esta iniciativa, articulada bajo el programa gubernamental Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), busca incentivar a las pymes y cooperativas a incorporar tecnologías limpias y prácticas amigables con el medio ambiente. El programa está diseñado para potenciar la competitividad de los negocios locales, abrirles las puertas a nuevos mercados y contribuir de manera directa a la diversificación de la matriz económica en la Región de Antofagasta.

A nivel país, el fondo beneficiará directamente a 370 micro y pequeñas empresas, las cuales podrán acceder a subsidios no reembolsables que varían entre los $7.000.000 y los $9.000.000. El Estado de Chile dispuso un pozo histórico de $3.778 millones de pesos para este llamado, con un fuerte enfoque en la reactivación laboral. Al respecto, el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, destacó que este instrumento apunta a fortalecer a los emprendedores para cumplir con la meta gubernamental, encomendada por el biministro Daniel Mas, de generar 50 mil nuevos empleos a nivel nacional, optimizando los procesos internos de las pymes y asegurando su consolidación en el tiempo.

Mediante este millonario subsidio, las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad de financiar proyectos vanguardistas en áreas críticas para el desarrollo actual. El financiamiento cubre inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética, implementar sistemas de movilidad sostenible, garantizar la seguridad y sustentabilidad del recurso hídrico, acelerar la adaptación al cambio climático y concretar la transición definitiva hacia un modelo de economía circular. En la práctica, las pymes podrán adquirir desde paneles solares para la autogeneración eléctrica hasta moderna maquinaria que disminuya radicalmente el consumo de agua o permita reconvertir desechos industriales en nuevas materias primas.

A nivel local, las autoridades hicieron un enérgico llamado a los emprendedores de la provincia de El Loa y de toda la región a preparar sus carpetas de proyectos con tiempo y rigurosidad. El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Pomareda Echeverría, junto al director regional de Sercotec Antofagasta, Ignacio León Cuevas, recalcaron la importancia de no dejar la postulación para el último día debido a la alta demanda que registran estos fondos. Ambos personeros enfatizaron que esta es una oportunidad inigualable para que las pequeñas empresas nortinas dejen atrás tecnologías obsoletas, reduzcan sus costos de operación y crezcan de manera competitiva y respetuosa con el entorno.