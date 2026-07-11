Convenio clave en el puerto: SERNAC abre oficina de atención en Mejillones para que vecinos dejen de viajar por sus reclamos

Con el objetivo de reforzar de manera integral la protección de los derechos de las personas consumidoras en la comuna, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Ilustre Municipalidad de Mejillones firmaron un importante convenio de colaboración institucional. Esta alianza estratégica busca descentralizar las herramientas estatales y facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos de protección del servicio mediante tareas coordinadas. El acuerdo permitirá fortalecer el trabajo conjunto en materias esenciales como la educación financiera, la difusión de deberes, la orientación jurídica y el apoyo directo en la gestión de consultas y reclamos comerciales.

La firma de este documento fue encabezada por el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, junto al seremi de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Pomareda, y el director regional del SERNAC Antofagasta, Fernando Sepúlveda. Las autoridades regionales coincidieron en que este pacto acerca de forma concreta los servicios del Estado a la población, potenciando el rol clave que cumple el municipio como primera frontera de atención. Por su parte, el jefe comunal destacó que el convenio representa un paso histórico para que los vecinos de la localidad costera puedan recibir apoyo especializado en materias de consumo local sin la obligación de tener que trasladarse fuera de la comuna para realizar sus trámites.

Como parte de los compromisos operacionales asumidos en el convenio, el SERNAC ejecutará una serie de capacitaciones técnicas dirigidas a las funcionarias y funcionarios municipales. Esta transferencia de conocimientos tiene como finalidad dotar al personal de herramientas normativas actualizadas para que puedan acoger y orientar adecuadamente a la comunidad frente a vulneraciones comerciales. De manera paralela, la alianza contempla el desarrollo de talleres comunitarios informativos sobre la Ley del Consumidor, permitiendo empoderar a las organizaciones sociales del puerto.

Finalmente, las instituciones informaron que se habilitará una oficina de atención presencial al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Mejillones, ubicada estratégicamente en calle Francisco Antonio Pinto #200. En este espacio físico, los usuarios podrán resolver dudas, recibir asesoría directa e ingresar formalmente reclamos contra empresas. De todas formas, las autoridades recordaron que se mantendrán plenamente vigentes los canales de contacto remotos del organismo, tales como la plataforma web oficial sernac.cl y la línea telefónica gratuita 800 700 100, disponibles para toda la población.