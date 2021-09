Desesperada búsqueda de “Guagua”: Familia ofrece un millón de pesos de recompensa por su gatito perdido

Más de un mes a pasado desde que “Guagua”, gatito que presta asistencia emocional, se perdió desde su hogar ubicado entre calle Juan Bolívar y la Plaza Bicentenario en el sector norte de Antofagasta. Desde ese día, comenzó una intensa búsqueda por parte de su familia para encontrar al minino.

Según informó Antofagasta TV, la dueña del felino, Camila Vergara, ha realizado constantes llamados a través de redes sociales para encontrar al gatito bicolor negro y blanco, llegando a ofrecer un millón de pesos con tal de dar con el paradero de su mascota. Indicando “La persona que dé con su paradero se le dará la recompensa señalada“.

Indicando en distintas publicaciones que el pequeño fue visualizado en la plaza, “supuestamente se ha visto por Plaza Bicentenario pero no son certezas, también pido no romperme los afiches que me los han rotos casi todos, ponerse una mano en el corazón por favor, fijarse, mirar sus techos sus patios, o si andan en la plaza, mirar alrededor, si dan con el, su tiempo será recompensado, con el monto prometido, el es un gatito de asistencia emocional“.

“Guagua”

Es un gato macho, de color negro en la parte superior de su cuerpo y blanco en la parte de sus extremidades y mandíbula, con ojos verdes amarillentos. Si bien cuenta con su chip e inscripción en la página de tenencia responsable de la municipalidad, lamentablemente no contaba con collar al momento de su pérdida, ya que es un gatito indoor muy tímido y miedoso.

A través de una publicación, la afectada indicó “Por favor si ven un gatito parecido me pueden enviar una fotografía, yo lo reconozco de inmediato (…) y si fuese mi guagua, la recompensa de $1 millón de pesos la entrego de forma inmediata. Con los días que lleva perdido puede estar sucio y flaco, además anda sin collar por lo que puede parecer un gatito de calle, también puede haber huido asustado más lejos a otro sector e incluso a otra ciudad, ya que a el le gustaba viajar con nosotros en el auto, pudo entrar a algún vehículo“.

“Pido que se pongan la mano en el corazón y si ven un algún gatito con esas características se contacten conmigo, aunque sea lejos o en otras ciudades o servicentros de paso de carretera por favor“, finalizó.