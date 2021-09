Acusan desconocimiento y falta de liderazgo del Alcalde de Antofagasta tras sostener nueva polémica con trabajadores

“Uno ya no puede confiar en las personas“. Con esa frase mediante un video en sus redes sociales que tituló “no más flojos en la municipalidad y en las corporaciones“, el Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, dio inicio a una nueva polémica que lo tiene enfrentado a los trabajadores del municipio y las corporaciones, como también con distintos concejales de la comuna.

En el video publicado mediante su cuenta de facebook, el alcalde afirmó que llegó diez para las 8 de la mañana hasta el acceso de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y que pasados minutos después de ese horario, algunos trabajadores no habían llegado. “Encuentro una irresponsabilidad que tantas personas lleguen tarde” y lamentó que “tanta gente que quiere trabajar no tenga un trabajo y las que tienen un trabajo no lo valoren“, por lo cual indicó que instalará un reloj biométrico en el ingreso de la CMDS para que los trabajadores informen su horario de ingreso y de salida mediante su huella dactilar.

Los dichos del alcalde fueron rechazados y desmentidos por el Sindicato de Trabajadores de la CMDS, quienes mediante un comunicado informaron que el video del alcalde “daña la dignidad y la honra de todos los trabajadores” de la corporación.

Asimismo, aclaran que producto de la pandemia del coronavirus fueron flexibilizados los horarios de ingreso, así como también se pactaron turnos presenciales y otros de teletrabajo, con el fin de evitar aglomeraciones y reducir el aforo al interior del recinto ubicado en Avenida Argentina, todo lo cual se encuentra respaldado en los anexos de contrato y también ratificado por las jefaturas.

Los trabajadores indican además que esta determinación de adoptar turnos y teletrabajo fue adoptada mediante reuniones de trabajo con la Inspección del Trabajo, Ministerio de Salud, Prevencionista de Riesgo, Comités Paritarios, entre otros estamentos, para proteger la salud de los funcionarios y también del público.

FALTA DE LIDERAZGO

Las declaraciones del alcalde fueron celebradas por sus seguidores en facebook, instancia donde cuenta con una fiel “hinchada” de cuentas reales y falsas que aplauden cada una de las intervenciones del edil a la vez que suelen ser borrados los mensajes que cuestionan o hacen requerimientos a la autoridad. Sin embargo, fuera de la burbuja de sus redes, los dichos de Velásquez fueron duramente cuestionadas por las autoridades y también algunos líderes ciudadanos.

El concejal Waldo Valderrama (PC), calificó de “payasadas” las declaraciones del edil, quien considera que con esta clase de polémicas Velásquez estaría buscando posicionarse mediáticamente.

“Me parecen bastante graves las payasadas que el alcalde está haciendo para hacerse más conocido, amedrentando a funcionarios públicos y mostrando un desconocimiento grave sobre las condiciones laborales que tienen los trabajadores, porque hay circulares de la misma corporación donde se generaron flexibilidades de ingreso horaria producto de la pandemia que él desconoce y denigra la labor de los funcionarios públicos“, afirmó Valderrama, quien añadió que este hecho “se suma una desvinculación injustificada a una funcionaria solamente por defender a sus colegas, que es además dirigenta sindical“.

En tanto la concejala Natalia Sánchez (PTR) explicó que “en fase 4 existe un horario de flexibilidad laboral de las 7:30 a las 9:00 entendiendo que es una forma de resguardo del aforo y que ha ocurrido durante toda la pandemia. Me parece completamente inaceptable, por mucho que sea el Presidente de la CMDS la persona llega de forma autoritaria sin conocer las condiciones de trabajo, cuales son los acuerdos del horario de ingreso y desvincule una trabajadora sin conversar antes con las jefaturas y el sindicato para conocer los acuerdos que se habían tomado previamente“.

Por su parte concejal Camilo Kong (Ind.) se refirió a la falta de capacidad de liderazgo, indicando que “un buen liderazgo busca resolver junto a sus trabajadores las deficiencias y faltas, para mejorar el quehacer de la organización en beneficio de la comunidad. No las denosta e insulta, ni las expone al juicio de la opinión pública, en esta especie de “hoguera virtual” que significan las plataformas de redes sociales“.

No es la primera polémica que enfrenta a Velásquez con los trabajadores municipales y de las corporaciones. Durante el periodo de campaña, afirmó que “La municipalidad es un lugar lleno de gente apitutada, en que todos sacan su tajada” y donde “todos roban“, hecho que lo llevó también a recibir duras críticas en su momento y que se estudiaran acciones legales en su contra.