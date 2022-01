“Es difícil ser independiente en política”: Cristina Dorador baja su candidatura a la presidencia de la Convención Constitucional

La científica de Antofagasta, Dra. Cristina Dorador, decidió bajar su candidatura a la presidencia de la Convención Constitucional durante la madrugada de este miércoles.

La microbióloga encabezó por amplio margen las preferencias en las diferentes votaciones, obteniendo incluso 72 votos en una de ellas, sin embargo no logró los 78 votos requeridos para ser electa presidenta dado que la votación se realiza con sistema papal, donde la ganadora o ganador debe obtener mayoría absoluta de los votos (mitad más uno).

Cristina Dorador concitó respaldos de diversos representantes de movimientos sociales, constituyentes regionales, independientes, la lamngen Elisa Loncón, como también sumó posteriormente respaldo del Frente Amplio y del Partido Comunista.

No obstante, desde la coalición de derecha Chile Podemos Más, la ex concertación, independientes no neutrales y algunos de los escaños reservados, dividieron sus votos en torno a otras figuras como Bárbara Rebolledo, Patricio Fernández, Benito Baranda o Eric Chinga, impidiendo que Cristina Dorador obtuviera la mayoría necesaria.

“Es difícil ser independiente en política. Hoy estuvimos muy cerca de lograr la presidencia de la Convención Constitucional. Mi convicción es que los movimientos sociales deben tener ese lugar“, indicó la académica y científica en su discurso, donde dio a conocer la determinación de bajar su candidatura”.

Asimismo, agradeció a “la lamngen Elisa Loncon, a Rosa Catrileo y los escaños reservados que estuvieron con nosotros. Al frente amplio y al partido comunista que hoy tuvieron generosidad y grandeza que esperamos pueda continuar. Espero que mi paso al costado sea útil para destrabar este asunto“.

“Es difícil ser independiente en política”. La científica de #Antofagasta, Dra. Cristina Dorador @criordor, declinó su candidatura a presidir la #ConvencionConstitucional. Lideró por amplio margen las votaciones pero no alcanzó los 78 votos necesarios. pic.twitter.com/uJofFqac3G — Diario Antofagasta (@diarioafta) January 5, 2022

Está previsto que las votaciones se reanuden a las 15.00 horas, sin que exista certeza de si finalmente existirán acuerdos para la presidencia y vicepresidencia.

Sistema papal

La presidencia de la Convención Constitucional se elige mediante el denominado sistema papal. Ello quiere decir que se realiza una votación en la cual la persona electa debe obtener al menos la mayoría absoluta de los votos. Lo anterior implica que las diferentes coaliciones políticas deben alcanzar acuerdos y consensos, dado que ninguna tiene por sí misma los votos suficientes para lograr la mayoría.

Se trata del mismo sistema con el cual se eligen a los papas en El Vaticano, mediante los llamados cónclaves, donde se busca un consenso generalizado en la elección del nuevo Papa. La diferencia es que en el caso de la elección de un nuevo Papa no se requiere la mitad más uno de los votos, sino que dos tercios de los votos de los cardenales. Por ello, los cónclaves pueden durar desde días, cuando hay consenso, hasta años, cuando no hay un nombre que genere apoyo mayoritario.

Otra diferencia es que las votaciones en los cónclaves papales se realizan a puertas cerradas, hasta que sale “humo blanco” anunciando que finalmente hubo un ganador en la elección.

En el caso de la Convención Constitucional, esta elección, así como las negociciones, consensos y acuerdos se realizan de forma abierta, lo cual es una señal de transparencia en la política, aunque sigue generando reticencias en los públicos poco acostumbrados a la participación y deliberación en estas instancias.