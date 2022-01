Actos vejatorios y desvío de poder: Corte acoge a trámite recurso de ex asesor contra el Alcalde de Antofagasta

Ex director de asesoría jurídica Marco Felipe Ascencio acusó al alcalde Jonathan Velásquez (Ind. ex Chile Vamos) de desviación de poder y actos vejatorios, como grabar videos de las actividades en terreno, "para luego mofarse a través de la aplicación Whatsapp ante todo el equipo". En diciembre, Velásquez cesó al abogado en su cargo y lo reemplazó por el ex Director del Trabajo de Sebastián Piñera, Marcelo Pizarro.