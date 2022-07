Buscan un milagro: Fundación animalista PRODAS Antofagasta realiza lucatón para seguir ayudando a los animalitos abandonados

Tal como lleva haciendo desde hace varios años, la fundación animalista Prodas Antofagasta, sigue dedicando en cuerpo y alma sus esfuerzos para ayudar a los animalitos abandonados de la ciudad; rescatando, consiguiendo hogares temporales, sanando y sobretodo, amando. Sin embargo, no es ni ha sido una tarea fácil para quienes velan por esta misión, ya que el apoyo monetario no siempre es el esperado, pero los casos suman y suman.

Lamentablemente en esta oportunidad no lograron reunir el alimento necesario para dar abasto con todos sus rescatados, sin considerar además las deudas en veterinarias, empresa de alimentos, temporales, pagos para tratamientos, entre todo lo que implica.

LUCATÓN

A raíz de la compleja situación, la organización sin fines de lucro lanzó la “Lucatón”, campaña vigente por el mes de julio para recaudar dinero que ayude a solventar los gastos.

“Como saben nuestra labor no se detiene pese a lo difícil que está reunir la ayuda. No queremos rendirnos, no queremos dejar de ayudar; por ello necesitamos el apoyo de ustedes. Todo aporte es bienvenido“, señalaron en la red social, agregando que si no puede cooperar con números también es de gran ayuda el difundir la información y reaccionar a sus publicaciones para tener mayor alcance.

Imagen: Cuenta de aportes Prodas Antofagasta, vía Facebook oficial de la agrupación.

RIFA A BENEFICIO

Como otra de las campañas que surgen como un llamado de ayuda a la comunidad, es la Rifa Prodas, para la cual quedan pocos días para concursar (11 de julio).

Pudiendo revisar a detalle las iniciativas y casos que lleva la agrupación en sus redes sociales Prodas Antofagasta en Facebook y @Prodasantofagasta en Instagram.

También puedes conocer a quienes integran esta fundación que vela por los animalitos abandonados, en su página web www.prodas.cl, aquí además puedes adentrarte en su trabajo, actividades, hacer donaciones y ayudar en la causa de diferentes maneras.

Entre todos y todas podemos marcar la diferencia, solo falta una patita en el corazón.