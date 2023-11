“Deje de mentir alcalde”: Dura polémica por nueva quema ilegal de basura y nube tóxica en ex vertedero de Antofagasta

La problemática ambiental relacionada con las quemas ilegales y la emisión de humo tóxico proveniente del ex vertedero La Chimba de Antofagasta persiste y ha desatado una nueva polémica entre autoridades de la comuna.

Una sentencia de la Corte Suprema estableció que la Municipalidad de Antofagasta abandonó el terreno del ex vertedero en junio de 2021 por decisión de la gestión encabezada por el alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli). Sin embargo, la justicia falló a favor de los vecinos, ordenando a la municipalidad ejecutar acciones para resolver el problema ambiental.

A pesar de la orden judicial, las quemas ilegales persisten, afectando gravemente a los residentes, por lo cual la eficacia de las medidas se ve cuestionada.

Ante este escenario, el alcalde Jonathan Velásquez emitió polémicos dichos mediante una transmisión en vivo de aproximadamente 19 minutos, donde responsabilizó de las quemas a diversos actores sociales de la comuna y organismos del gobierno, pero excluyendo al municipio y a su propia administración de cualquier responsabilidad directa.

“Todos estos terrenos son de Bienes Nacionales. Ahora que el problema es de ellos, por qué ya no protestan”, dijo el alcalde. “Si ustedes desde abajo ven esa nube tóxica a menos de 300 metros de sus hogares, que no le sigan echando la culpa al alcalde porque el vertedero que corresponde al alcalde está allá adentro. Si ustedes ven aquí no hay nadie. No va a venir ningún concejal porque estos son terrenos de Bienes Nacionales“, añadió el edil.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la concejala Karina Guzmán (Federación Regionalista), conocida por ser una de las líderes locales comprometidas con la lucha de los vecinos del sector, donde reside.

La concejala, quien además es voluntaria de Bomberos, cuestionó la inacción del alcalde y las instituciones pertinentes, resaltando su ausencia en el sector afectado.

“Esta quema de basura está de anoche y llevo denunciando en cada sesión del concejo municipal las quemas y la inacción de parte suya y las instituciones con las competencias que corresponden, pero usted alcalde se va de los concejos y miente. Hace mucho tiempo que no lo vemos por el sector, solo aparece para sus videos“, señaló la concejala Karina Guzmán.

“Espero que mañana no deje botado el concejo y podamos dar solución que se pide hace años. Hoy como vecinos estamos con mareos, dolor de cabeza, etc. entiendo que hacer en vivos y mover recursos un rato es fácil, pero esto debe ser permanente y nocturno. Le dejo una foto de los estamos respirando. Deje de mentir alcalde“, añadió la concejala Guzmán.

¿De quién es la responsabilidad de los terrenos involucrados?

Es importante señalar que, según el Ministerio de Bienes Nacionales, los terrenos del ex vertedero son de propiedad fiscal, pero actualmente, hasta el año 2026, están bajo la administración de la Municipalidad de Antofagasta mediante concesión. Esta aclaración contradice las afirmaciones del alcalde Velásquez, quien intentó desvincular al municipio de la responsabilidad sobre la situación.

“Los terrenos fueron entregados mediante la Resolución Exenta Nº E-43485 de fecha 13 de septiembre de 2021, y bajo la modalidad de Concesión de Uso Gratuito, al municipio de Antofagasta hasta el año 2026. Por tanto, la Municipalidad de Antofagasta tiene actualmente a su cargo la administración del recinto“, explicó en la oportunidad la Seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya.

Además, con fecha 16 de diciembre del mismo año 2021, y mediante la Resolución Exenta N°1127, se complementa la anterior y se deja expresamente señalado que “La entidad beneficiaria (Municipalidad de Antofagasta) deberá destinar el inmueble fiscal única y exclusivamente para desarrollar el proyecto “Plan de Remediación y Recuperación del Ex Vertedero La Chimba y su Entorno”, enfatizando así que los alcances de las acciones a ejecutar consideran no solo los terrenos específicos del ex vertedero, sino que también el entorno.

La comunidad de Antofagasta sigue en alerta, exigiendo soluciones efectivas y responsabilidad por parte de las autoridades municipales. La lucha por un ambiente sano y seguro para los residentes continúa, mientras la controversia entre la administración municipal y los vecinos añade un nuevo capítulo al conflicto.