Fraude al fisco en Chile: Grilletes y cárcel para casos en Antofagasta, arresto en su casa para Cathy Barriga

Juez Hugo Salgado afirmó que la ex alcaldesa, imputada por fraude de $30 mil millones de pesos, no es un peligro para la sociedad y no habría riesgo de fuga por ser una figura conocida, estableciendo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Un trato muy distinto al aplicado por el mismo delito aunque por montos menores registrados en Antofagasta, casos que avanzaron rápidamente en el Ministerio Público y cuyos imputados fueron detenidos, esposados, engrillados y encarcelados, autorizándose a los medios de comunicación registrar imágenes. En el caso de Barriga se le brindó un acceso especial y se restringió a la prensa.