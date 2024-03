“Nunca más serás alcalde de La perla del norte”: El potente discurso de hermana de docente fallecida que demolió al edil de Antofagasta Jonathan Velásquez

Karina, hermana gemela de la fallecida docente Katherine Yoma, dio un potente discurso frente a la municipalidad de Antofagasta, en el marco de la jornada de paro nacional exigiendo la Ley Katherine Yoma y la renuncia de la plana mayor de la CMDS comenzando por su presidente, el alcalde Jonathan Velásquez.

Karina desmintió una a una las descalificaciones y acusaciones que ha realizado el alcalde Velásquez intentando politizar el movimiento.

La hermana gemela de Katherine Yoma anunció que la familia evalúa acciones legales por abandono de deberes del alcalde, ante la falta de medidas para proteger a la profesora en vida y debido a la divulgación de documentos privados de la profesora por parte del alcalde, en un intento de evadir sus responsabilidades.

“Jonathan, alcalde de internet, quiero que sepas que como familia evaluaremos acciones legales por notable abandono de deberes cuando Kathy estaba en vida, incluyendo los actos y dichos más bajos que has concretado contra mi familia y colegas, aún cuando tu madre fue profesora, durante nuestros primeros días de duelo filtraste documentos privados de una mujer que no podía defenderse. Para eso una sola palabra: Miserable“, dijo Karina.

“Inhumano Jonathan, recuerda muy bien estas palabras, nunca más serás alcalde de La Perla del Norte” fueron parte de sus palabras y aludió al eslogan de campaña del alcalde que prometía “La perla vuelve a brillar” señalando: “Contigo la perla no solo no brilló, la perla se pudrió contigo Jonathan“.

Asimismo agradeció el apoyo de docentes, apoderados, estudiantes y comunidad en general. “Hoy estamos con muchos apoderados que quieren estar del lado correcto de la historia“, señaló.

Finalmente, al borde de las lágrimas, tuvo palabras para su hermana. “Kathy amada, mi bebé, cuanto me duele que no estés a mi lado en todo esto, pero ya empezamos. Estamos haciendo historia y no pararemos, porque contigo llegaremos hasta el final. Muchas gracias“

.

La comunidad de Antofagasta y más allá, atentos a las demandas y el coraje de la familia Yoma, se unieron en solidaridad, respaldando la exigencia de justicia y el cese de la impunidad. La voz de Karina Yoma se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación en la búsqueda de verdad y justicia para Katherine Yoma y para todos los docentes que enfrentan situaciones similares.