VIDEO | Denuncian altercado con sujeto armado en centro de Antofagasta

El procedimiento ocurrió la tarde del domingo en la intersección de avenida Argentina con calle Bolívar. Videos compartidos en redes sociales muestran a Carabineros intentando controlar al individuo con el uso de gas pimienta.

Por El Diario de Antofagasta
Un procedimiento policial en el centro de Antofagasta generó preocupación entre vecinos y transeúntes durante la tarde del domingo 21 de septiembre. El hecho se registró en la intersección de avenida Argentina con calle Bolívar, donde un sujeto armado se habría resistido a un control de Carabineros.

El registro difundido en redes sociales muestra el momento en que funcionarios policiales utilizan gas pimienta en un intento por controlar al individuo, que portaba un arma blanca. La situación obligó a un despliegue de seguridad seguido con expectación por las personas que se encontraban en el sector.

La escena encendió la alarma de vecinos y usuarios de redes sociales, quienes expresaron su inquietud por la reiterada ocurrencia de hechos violentos en el centro de la ciudad, un espacio habitualmente destinado a la recreación, el comercio y el tránsito de cientos de personas a diario.

